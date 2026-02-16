Anamika-Uday: ‘ধৈর্য আছে বলেই তো ৫ বছর ধরে উদয়ের সঙ্গে টিকে আছি!’ অনুরাগীর ‘উপদেশে’র পালটা অনামিকা

Anamika-Uday: ‘ধৈর্য আছে বলেই তো ৫ বছর ধরে উদয়ের সঙ্গে টিকে আছি!’ অনুরাগীর ‘উপদেশে’র পালটা অনামিকা
‘ধৈর্য ধরো, উদয় লিড করে…', বরের উপর অনামিকার রাগ কি অর্থহীন? উপদেশের পালটা জবাব রায়ানের রিয়েল লাইফ সঙ্গিনীর।
ছোট পর্দার অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি উদয় প্রতাপ সিং এবং অনামিকা চক্রবর্তী। তাঁদের মিষ্টি প্রেম আর খুনসুটি মাঝেমধ্যেই সমাজমাধ্যমের পাতায় উঠে আসে। হালে দুজনের বিচ্ছেদের গুজব মাথাচাড়া দিয়েছিল। তবে সেই জল্পনায় জল ঢেলে অনামিকা জানান, একসঙ্গেই আছেন দুজনে। এইসব মিথ্যা রটনা নিয়ে ভাবতে চান না দুজনেই। তবে সম্প্রতি ‘রোজ ডে’ উপলক্ষে উদয় তাঁর স্ত্রীকে গোলাপ না দেওয়ায় অভিমানের সুর ঝরে পড়েছিল অনামিকার কণ্ঠে। অনামিকার পাল্টা অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আর সেই বিতর্কেই এক অনুরাগীর মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন অভিনেত্রী।
অভিমানের প্রেক্ষাপট:
ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। ‘রোজ ডে’-র দিন উদয় তাঁর স্ত্রীকে কোনো গোলাপ দেননি। সেই আক্ষেপ থেকেই অনামিকা ঠাট্টাচ্ছলে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্বামী তাঁকে একদমই সময় দেন না। বর্তমানে উদয় পরিণীতা সিরিয়ালে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন, তাই স্টুডিও পাড়াতেই কাটে তাঁর দিনের অধিকাংশ সময়।
অনুরাগীর ‘পরামর্শ’:
অনামিকার এই মিষ্টি অভিমান দেখে জনৈক অনুরাগী তাঁকে একটু ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। তিনি লেখেন,'ধৈর্য ধরো। উদয় লিড করছে, তুমিও করেছ। তুমি জানো কী চাপ। একটু উদয়ের বিষয়টা বোঝো প্লিজ। আর জি-তে (জি বাংলা) কাজ করা খুব চাপের।' অর্থাৎ, ওই অনুরাগী অনামিকাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, লিড রোলে অভিনয় করার কারণে উদয়ের ওপর মানসিক ও শারীরিক চাপ কতটা বেশি।
অনামিকার সপাট উত্তর:
ভক্তের এই উপদেশের জবাবে নিজেকে আর সামলাতে পারেননি অনামিকা। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, উদয়ের ব্যস্ততা সামলে এই সম্পর্কে টিকে থাকার জন্য তিনি যথেষ্ট ধৈর্যশীল। পাল্টা উত্তরে অনামিকা লেখেন: ‘ধৈর্য আছে বলেই তো পাঁচ বছর ধরে (উদয়ের সঙ্গে) আছি। আর সেটা আমার বর খুব ভালো করেই জানে। তোমার উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ।’
৫ বছরের সফর:
অনামিকার এই মন্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার যে, তাঁদের দীর্ঘ ৫ বছরের এই যাত্রায় বহুবার এমন ব্যস্ততা বা মান-অভিমান এসেছে। কিন্তু একে অপরের প্রতি ভরসা আর ধৈর্য আছে বলেই তাঁরা আজ সুখী দম্পতি। উদয়ও অবশ্য তাঁর ব্যস্ততার ফাঁকে অনামিকাকে আগলে রাখার কোনো সুযোগ ছাড়েন না। তাই বউয়ের সব অভিমান মুছে ফেলতে রাত ১০টা অবধি শ্য়ুটিং করেও ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেট করতে ভোলেননি। অনামিকা এর আগে একাধিক মেগায় লিড চরিত্রে কাজ করেছেন, তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় হিট মেগা এখানে আকাশ নীল। এখন অবশ্য অনামিকার হাতে কাজ নেই। নিজের মুখেই সেই আফসোসের কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে দীর্ঘদিন সাইড রোল বা হিরোর ভাইয়ের চরিত্রে কাজ করা উদয় প্রতাপ সিং-এর কেরিয়ারের প্রথম লিড পরিণীতা। শুরুতেই ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। সাফল্যের সঙ্গে
এক বছরের সফর পার করেছে এই মেগা।