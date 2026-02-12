Edit Profile
    Anamika-Uday: ‘বরের সময়টা যদি একটু পাই…', প্রেমের সপ্তাহে পাশে নেই উদয়, জোটেনি গোলাপও! আফসোস অনামিকার

    ভ্যালেন্টাইনস উইক চলছে, চারদিকে প্রেমের মরসুম। অথচ টলিপাড়ার মিষ্টি নায়িকা অনামিকা চক্রবর্তীর মুখে কি বিষাদের সুর? প্রেমের সপ্তাহে পাশে নেই স্বামী উদয় প্রতাপ সিং! শেষমেশ বরের ওপর অভিমানে বান্ধবীর সঙ্গেই ‘মুভি ডেট’ সারলেন অভিনেত্রী। 

    Published on: Feb 12, 2026 12:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    রিয়েল লাইফ হোক বা রিল লাইফ, অনামিকা চক্রবর্তী আর উদয় প্রতাপ সিংয়ের জুটি ভক্তদের বড় প্রিয়। মাঝে তাঁদের বিচ্ছেদ জল্পনায় কার্যত মাথায় হাত পড়েছিল ভক্তদের। সে সব এখন অতীত। তবে প্রেমের সপ্তাহে অনামিকার পাশে নেই বর। ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহে সেই প্রেমে যেন খানিকটা ভাটার টান। অন্তত অনামিকার সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ভ্যালেন্টাইনস প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন করতেই সাফ জানিয়ে দিলেন, ‘আমার কোনও প্ল্যান নেই, বর খুব ব্যস্ত।’

    ‘বরের সময়টা যদি একটু পাই…', প্রেমের সপ্তাহে পাশে নেই উদয়, জোটেনি গোলাপও! আফসোস অনামিকার
    রোজ ডে-তে জোটেনি গোলাপ!

    ক্ষোভটা শুরু হয়েছে ‘রোজ ডে’ থেকেই। অনামিকার আক্ষেপ, উদয় তাঁকে একটি গোলাপ ফুলও কিনে দেয়নি। এই নিয়ে বউয়ের রাগও কম নয়। অনামিকা সোজা জানিয়ে দিয়েছেন, ‘উদয় গোলাপ দেয়নি, আমি কিন্তু ওকে গোলাপ দিয়েছি। তাই আমি তো বলেই দিয়েছি, তোমার সঙ্গে সেলিব্রেট করব না।’ বান্ধবীর সঙ্গে মুভি ডেটে গিয়েছিলেন নায়িকা। সেখানেই বিনোদন সাংবাদিকদের ক্য়ামেরায় বন্দী অনামিকা। বরের ওপর অভিমান করে ঘরে বসে থাকেননি অনামিকা। প্রেমের সপ্তাহে যেখানে স্বামী-স্ত্রীরা ডিনারে যাচ্ছেন, সেখানে অনামিকা নিজের মতো করেই সময় কাটাচ্ছেন।

    অভিনেত্রীর দাবি, উদয় নাকি বেজায় ভুলোমন। অনামিকার কথায়: ‘উদয় সব ভুলে যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব ভুলে যায়। প্রেমের সপ্তাহে স্বামীর কাছে কী উপহার চান অনামিকা? এই প্রশ্ন শুনে এখানে আকাশ নীল নায়িকা বললেন, 'আমার বরের সময়। ওর সময়টা আমি যদি একটু পাই, আমি সব থেকে বেশি খুশি হব। তবে ওর কাজটাও জরুরি, কিন্তু ওর সময়টা একটু পেলে আমি সবচেয়ে খুশি হব।’

    বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন ও অনামিকার কড়া জবাব

    ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে অনেক রকম কথা হচ্ছে। কেউ কেউ তো তাঁদের বিচ্ছেদের গন্ধও পাচ্ছেন। এই সব রটনা নিয়ে বেশ বিরক্ত অভিনেত্রী। তিনি বলেন ‘লোকে আমার ডেপথ বুঝতে পারছে না। লোকে যা বলছে বলুক। ওদের যদি মনে হয় লিখুক— আমার বিয়ে ভাঙছে! আমি জানি সত্যিটা কী।’

    অনামিকার এই কথায় স্পষ্ট যে, ছোটখাটো অভিমান থাকলেও উদয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট। তিনি চান কেবল উদয় তাঁর কাজের ব্যস্ততা কমিয়ে একটু বেশি সময় দিক তাঁকে। তবে হাতে কাজ না থাকার আফসোস রয়েছে অনামিকার। বলেই ফেললেন, ‘কাজে আমাকে কেউ ডাকে না। তবে কিছু ভালো তো হবেই জীবনে। চড়াই-উতরাই সবটা মিলিয়েই জীবন’।

