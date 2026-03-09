Edit Profile
    হলুদে আদরে মাখামাখি অনন্যা-সুকান্ত! হবু বরের গালে গাল দিয়ে হলুদ মাখলেন নায়িকা

    আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা তারপরই সুকান্ত কুণ্ডুর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন অনন্যা গুহ। বিয়ের নানা খুঁটিনাটি ও রীতিনীতির আপডেট তাঁরা ক্লান্তিহীন ভাবে তাঁদের অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে চলেছেন। এবার সামনে এল অনন্যা-সুকান্তর গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের নানা সুন্দর মুহূর্ত।

    Updated on: Mar 09, 2026 6:13 PM IST
    By Sayani Rana
    আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা তারপরই সুকান্ত কুণ্ডুর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন অনন্যা গুহ। বিয়ের নানা খুঁটিনাটি ও রীতিনীতির আপডেট তাঁরা ক্লান্তিহীন ভাবে তাঁদের অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে চলেছেন। এবার সামনে এল অনন্যা-সুকান্তর গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের নানা সুন্দর মুহূর্ত।

    হলুদে আদরে মাখামাখি অনন্যা-সুকান্ত! হবু বরের গালে গাল দিয়ে হলুদ মাখলেন নায়িকা
    হলুদে আদরে মাখামাখি অনন্যা-সুকান্ত! হবু বরের গালে গাল দিয়ে হলুদ মাখলেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: গায়ে নেই ব্লাউজ, টুকটুকে লাল শাড়িতে মেহেন্দি নয়, বাঙালি ঐতিহ্য মেনে আলতা উৎসব অনন্যার!

    তাঁরা তাঁদের গায়ে হলুদের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে হলুদ নয় বরং একদম অন্যরকম পোশাকে নজর কাড়েন তাঁরা। আসলে শুরু থেকেই অনন্যা ও সুকান্ত তাঁদের প্রাক-বিয়ের নানা অনুষ্ঠানের লুকে চমক দিয়েছেন। অনন্যার আলতা লুক তো রীতিমতো ভাইরাল। পাশাপাশি মেহেন্দির বদলে বাঙালি রীতি মেনে আলতা পরে অনুরাগীদের থেকে প্রশংসাও কুড়িয়েছিলেন নায়িকা। আর এবার গায়ে হলুদের পোশাকেও দিলেন দারুণ চমক।

    আরও পড়ুন: অনন্যার সঙ্গে বিয়ের আগে মায়ের হাতে আইবুড়োভাত খেলেন সুকান্ত! পোলাও, মটন, পায়েস-সহ আর কী কী ছিল মেনুতে?

    চিরাচরিত ভাবে হলুদ পোশাক নয়, বরং মাল্টিকালারের পোশাকে রংমিলান্তিতে ধরা দিলেন অনন্যা-সুকান্ত। সুকান্ত মাল্টিকালারের শেরওয়ানিতে ধরা দিয়েছিলেন অন্যদিকে, অনন্যা একই রঙের লহেঙ্গাতে নজর কেড়েছিলেন সঙ্গে কড়ির গয়না আর রোদচশমায় দারুণ লাগছিল নতুন কনেকে। একসঙ্গেই গায়ে হলুদ সারেন তাঁরা। তাছাড়াও এই পোশাকে একসঙ্গে ফটোশ্যুট করেন তাঁরা। তাঁদের এই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে দুই বাড়ির আত্মীয়, বন্ধু সায়ক চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। এবার বিয়ের সন্ধ্যায় অনন্যা-সুকান্ত কী চমক দেন তার অপেক্ষায় তাঁদের অনুরাগীরা।

    আরও পড়ুন: রামায়ণের সেট থেকে ফের ফাঁস রণবীর-সাই পল্লবীর লুক? সত্যিটা জানালেন পর্দার রাম আশীষ

    প্রসঙ্গত, ১৮-এর আগেই সুকান্তর প্রেমে পড়েছিলেন অনন্যা। ভালোবেসে মন দিয়েছিল একে-অপরকে। ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দু'জনে সেরেছেন আংটি বদল। সেদিন সকালে হয় আশীর্বাদও। টলিউডের তারকাদের উপস্থিতিতে একেবারে ধুমধাম করে হয়েছিল শুভ কাজ। আর এবার ২২ বছরেই সারবেন বিয়ে।

    জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ বাঙালি রীতি মেনে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। মেনুতে থাকবে জিভে জল আনা খাঁটি বাঙালি খাবার। অনন্যা সাজবেন সাবেকি সাজে, আর সুকান্তকেও দেখা যাবে ট্র্যাডিশনাল পাঞ্জাবিতে। সুকান্ত পেশায় আইটি ইঞ্জিনিয়র। সঙ্গে ইউটিউবার হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়। ‘লেটস বি কনফিউজড’ নামে চ্যানেল চালান তিনি।

