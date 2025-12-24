Edit Profile
    Ananya-Sukanta: ‘দানও ভিডিয়ো করে দেখাতে হবে’, কটাক্ষ অনন্যাকে! কী জবাব দিল হবু বর সুকান্ত

    Ananya-Sukanta: 'একটা শাড়ি দিয়ে সেটাও ভিডিয়ো করতে হবে?' কটাক্ষের মুখে অনন্যা-সুকান্ত! কী জবাব দিল নায়িকার হবু বর। 

    Published on: Dec 24, 2025 6:20 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    কনটেন্ট ক্রিয়েটর-অভিনেত্রী অনন্যা গুহ সমাজ মাধ্যমের পরিচিত মুখ। যাকে একসময় দর্শক চিনতেন ‘মুন্নি’ নামে। আপাতত অনন্যা ছোটপর্দা থেকে দূরে রয়েছেন, ব্যস্ত নিজের বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে। খুব শিগগিরই প্রেমিক সুকান্ত কুণ্ডুর সঙ্গে সাত পাক ঘুরবেন। বছরের গোড়াতেই ধুমধাম করে এনগেজমেন্ট সেরেছেন। আপতত বিয়ের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে।

    বছর শেষে বড়দিনের আনন্দ ভাগ করে নিতে শহরের কিছু হতদরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন তারকা জুটি। এক বৃদ্ধার জীবন্তের সান্তা হয়ে তাঁর হাতে একটি তাঁতের শাড়ি তুলে দেন অনন্য়া। আসমানি নীল সেই শাড়ি পেয়ে যারপরনাই খুশি ওই প্রৌঢ়া। একগাল হেসে আর্শীবাদ আর আদরে ভরিয়ে দেন দুজনকে। জানান, ‘আমাকে এত ভালোবাসা কেউ দেবে না! তোমাদের খুব ভালো হবে’। পাশ থেকে সুকান্তকে বলতে শোনা গেল, ‘শাড়িটা পরো কিন্তু’। সম্মতি জানান, ওই বৃদ্ধা।

    সুকান্তর পোস্ট করা এই ভিডিয়োর মন্তব্য় বাক্সে অধিকাংশ মানুষই তাঁদের এই প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। কেউ জানিয়েছেন, চোখে জল জল এলো। কেউ আবার লিখেছেন, ‘এটা শুধু শাড়ি নয়, নির্ভেজাল আনন্দ’। তবে নিন্দকদের কমতি নেই। কেউ কেউ দান করে দেখনদারি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। একজন জনৈক লেখেন, ‘দানও ভিডিও করে দেখাতে হবে!!! এটাও কনটেন্ট্। দান করো, দান করা উচিৎ, সকলেই জানে আবার জানেও না হয়তো কেও কেও তবে…বিদ‍্যাসাগর, স্বামিজী, রতন টাটাজী, আরো আরো আরো কত কেই আছে। যাদের দান করা উচিৎ শেখানোর জন‍্য ভিডিও বানাতে হয়নি… ভাল থেকো তোমরা,তবে সব কিছু কেই জীবনে কনটেন্ট বানিয়ে ফেলো না, কিছু জিনিসের সীমাও থাকা দরকার, তাতে ভালই হবে তোমাদের।’

    এ কথা শুনে চুপ থাকেননি সুকান্ত। তিনি পালটা লেখেন, ‘আমার ভালো লেগেছে আমি এই মেমোরিস (স্মৃতি)-টা নিজের কাছে রাখতে চাই তাই পোস্ট করেছি। আপনার ভালো না লাগলে আপনি দেখবেন না। আপনার পছন্দ না বলে যে আমি পোস্ট করতে পারব না এটা হতে পারে না’।

    অনন্যা ও সুকান্তের সম্পর্ক:

    ১৮ পেরনোর আগেই, সুকান্ত কুণ্ডর সঙ্গে প্রেম শুরু অনন্যা গুহর। আর ২০ পেরোতে না পেরোতেই করে ফেলেছেন এনগেজমেন্ট। নতুন বছরে দুজন গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন। তবে এনগেজমেন্টের আগেও, কখনো সুকান্তর ফ্ল্যাটে অনন্যার যাওয়া নিয়ে, আবর কখনো অনন্যার বাড়িতে প্রেমিক সুকান্তর ‘জামাই আদর’ পাওয়া নিয়ে হয়েছে ট্রোল। যদিও বরাবরই, এভাবেই ট্রোলের মুখ বব্ধ করেছেন তাঁরা।

