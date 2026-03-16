Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ananya-Sukanta Wedding Menu: বাউন্সার নিয়ে অনন্যা-সুকান্তর বিয়ে, এদিকে মেনুতে চিকেন বিরিয়ানি! শুনতে হল ‘কিপটে’

    বিয়ে নিয়ে ক্রমাগত ট্রোলে অনন্যা গুহ ও সুকান্ত কুণ্ডু। এতদি টপিক ছিল বিয়ের দিন থাকা বাউন্সার। এবার বিয়ের মেনুতে চিকেন বিরিয়ানি দেখে ‘কিপটে’ বলছে নেটপাড়া। 

    Mar 16, 2026, 10:49:27 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপাতত বেশ চর্চায় ছোটপর্দার পরিচিত মুখ অনন্যা গুহ ও তাঁর কনটেন্ট ক্রিয়েটার স্বামী সুকান্ত কুণ্ডুর বিয়ের অনুষ্ঠান। কারণ? বিয়েতে নতুন বউকে ঘিরে ছিল বাউন্সাররা। নেটপাড়ার মত, বেশ একটা ‘হাই-ফাই ব্যাপার স্যাপার’! কম ট্রোল হচ্ছেন না সুকান্ত ও অনন্যা। এমনকী, টলিউডের তারকারাও ট্রোল করছে তাঁদের। এমনকী, অনন্যা ও সুকান্তর বিয়ের দিন তাঁদের বিয়ে কভার করতে আসা ছবি শিকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে।

    অনন্যা ও সুকান্তর বিয়ের মেনু।
    অনন্যা ও সুকান্তর বিয়ের মেনু।

    বিয়ের মেনু নিয়ে ট্রোল অনন্যা-সুকান্ত:

    এরই মাঝে নতুন করে ট্রোলে দম্পতি। কারণ? বিয়ের মেনু! এমনিতেই তারকারা তাঁদের বিয়েতে কী কী খাওয়ালেন, তা নিয়ে বেশ নাক গলায় আমজনতা। ‘বড়লোক’ তারকারা তাঁদের ইন্ডাস্ট্রি বন্ধুদের ডেকে, পাতে কী কী খাবার তুলে দিলেন তা জানতে কার না ইচ্ছে হয়!

    অনন্যা আর সুকান্তর বিয়ের মেনুও এসেছে সামনে। কল্যানীর মেয়ে অনন্যা, সেখানেই আদিবাড়ি। তাই ওখানেই বিয়ের সব আয়োজন হয়েছিল। দুই পরিবারের আত্মীয়, কাছের মানুষরা ছিলেন নিমন্ত্রিত তালিকায়। বাংলার কিছু ইনফ্লুয়েন্সারদেরও দেখা গিয়েছে। আর টলিউড থেকে হাতে গোনা কয়েকজন।

    বিয়েতে অতিথিদিরে কী খাওয়ান অনন্যা

    বিয়ের মেনুতে ছিল ফিস ফ্রাই, কড়াইশুঁটির কচুরি, ছোলার ডাল, সাদা ভাত, কাতলা কালিয়া, চিকেন বিরিয়ানি, মটন কষা, চাটনি, পাপড়, রসগোল্লা, মধু মালঞ্চ, আইসক্রিম পান। বিয়ের দিন বর সুকান্তই এই মেনু ভাগ করে নিয়েছিলেন তাঁর ভ্লগে। আর সেখানেই জমিয়ে হল ট্রোল।

    একজন লিখেছেন, ‘৩-৪টে বাউন্সার ভাড়া করেছে, আর খাইয়েছে চিকেন বিরিয়ানি’! আরেকজন লেখেন, ‘বাবা এত বড়লোকি হাবভাব, আর এইসব খাবার খাওয়াল, চিকেন বিরিয়ানি! কী কিপটে রে বাবা।’ অন্যজন লেখেন, ‘পোশাক থেকে গয়না, মেকআপ আর্টিস্ট, সবই তো ফ্রিতে! ইমিটিশনের গয়না পরে বিয়ে করেছে। সে আবার মটন বিরিয়ানি খাওয়াবে ভাবে কী করে লোকজন’।

    ‘গোপনে’ বিয়ে অনন্যা-সুকান্তর?

    ২২ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে অনন্যা গুহ। যদিও সেভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রে কাজ করেননি তিনি। মূল খ্যাতি এসেছিল কৃষ্ণকলি-র মুন্নি হিসেবে। এরপর ‘মিঠাই’, 'লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার', 'মিত্তির বাড়ি'-র মতো মেগায় কাজ করেছেন পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে। অন্য দিকে, অনন্যার বর সুকান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন, তারপর কর্পোরেট দুনিয়ায় কাজ শুরু। বর্তমানে যদিও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে পেয়েছেন খ্যাতি। দুজনে ২০২৫ সালেই করে ফেলেছিলেন বাগদান ও আইনি বিয়ে। যদিও রেজিস্ট্রির কথাটা গোপনই রেখেছিলেন দুজনে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes