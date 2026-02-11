Edit Profile
    সুকান্তর সঙ্গে সামাজিক বিয়ের আগেই ২২-এ পা দিলেন অনন্যা! মুখ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অভিনব কায়দায় করলেন জন্মদিনের উদযাপন

    আর কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অনন্যা গুহ। আর এবার সুকান্ত কুন্ডুর সঙ্গে সামাজিক বিয়ের আগে শেষ জন্মদিন পালন করলেন নায়িকা। মার্চেই বিয়ে, তার আগে ২২-এ পা দিলেন অভিনেত্রী। ১১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার জন্মদিন উদযাপন করলেন নায়িকা। জন্মদিনের এই বিশেষ মুহূর্তের ছবি প্রকাশ্য আনলেন তিনি নিজেই।

    Published on: Feb 11, 2026 2:45 PM IST
    By Sayani Rana
    আর কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অনন্যা গুহ। আর এবার সুকান্ত কুন্ডুর সঙ্গে সামাজিক বিয়ের আগে শেষ জন্মদিন পালন করলেন নায়িকা। মার্চেই বিয়ে, তার আগে ২২-এ পা দিলেন অভিনেত্রী। ১১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার জন্মদিন উদযাপন করলেন নায়িকা। জন্মদিনের এই বিশেষ মুহূর্তের ছবি প্রকাশ্য আনলেন তিনি নিজেই।

    ২২-এ পা দিলেন অনন্যা! মুখ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অভিনব কায়দায় করলেন জন্মদিনের উদযাপন
    ২২-এ পা দিলেন অনন্যা! মুখ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অভিনব কায়দায় করলেন জন্মদিনের উদযাপন

    বুধবার নায়িকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে কালো ক্রপ টপ ও ব্রাউন রঙের টাউজারে ধরা দেন তিনি। খোলা চুলে হালকা মেকআপে বেশ দেখাচ্ছিল অভিনেত্রীকে। মুখে লেগেছিল হাসি। হাতে ছিল লাল বো দেওয়া সাদা কেক ও লাল বাতি। পাশেও জ্বলছিল লাল মোমবাতি। হাসি মুখে তিনটি ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘ফিলিং ২২’।

    তাছাড়াও নায়িকা একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সেখানে রিলে সাদামাটা পোশাকে ধরা দেন নায়িকা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘ইটস মাই বার্থ ডে।’ তারপরই হয় ট্রানজিশান। সেখানে ময়ূরকন্ঠী রঙের স্লিভলেস গাউন ও মাথায় ক্রাউন পরে দেখা মেলে তাঁর। অনন্যার হাতে ছিল কেক। আর সেই কেকের উপর লাগানো ছিল একগুচ্ছ নানা রঙের মোমবাতি। তারপর অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, রাতের শহরকে সাক্ষী রেখেই মোমবাতিতে দেন ফুঁ। আর তাতেই হয় ম্যাজিক। রাতের অন্ধকারে সেই মোমবাতির আগুন রীতিমতো ঝলসে ওঠে। জ্বলজ্বলে আগুনের উপরই ফুটে ওঠে ‘হ্যাপি বার্থ ডে টু মি’ লেখা। এই ছবিগুলি ও ভিডিয়োটি দেখে ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন নেটিজেনরা। অনেকেই নায়িকাকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

    প্রসঙ্গত, ২৫ ফেব্রুয়ারি দুই বাড়ির উপস্থিতিতে বাগদান করেন অনন্যা গুহ ও সুকান্ত কুণ্ডু। সেদিন সকালে হয় আশীর্বাদও। টলিউডের তারকাদের উপস্থিতিতে একেবারে ধুমধাম করে হয়েছিল শুভ কাজ। তবে এরপর থেকে নানা সময়ে ট্রোলের মুখে পড়তে হয়েছে এই জুটিকে। অনন্যার প্রেমিক সুকান্ত পেশায় আইটি ইঞ্জিনিয়র। সঙ্গে ইউটিউবার হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়। ‘লেটস বি কনফিউজড’ নামে চ্যানেল চালান সুকান্ত। ৯ মার্চ তাঁরা বাঁধবেন গাঁটছড়া। কিছুদিন আগেই অনন্যা প্রকাশ্যে এনেছেন তাঁর বিয়ের কার্ড।

    News/Entertainment/সুকান্তর সঙ্গে সামাজিক বিয়ের আগেই ২২-এ পা দিলেন অনন্যা! মুখ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অভিনব কায়দায় করলেন জন্মদিনের উদযাপন
