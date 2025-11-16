চোখে সানগ্লাস, হাতে পানীয়ের বোতল, সুকান্তকে ছাড়াই ব্যাচেলার পার্টি সারলেন অনন্যা!

চোখে সানগ্লাস, হাতে পানীয়ের বোতল, সুকান্তকে ছাড়াই ব্যাচেলার পার্টি সারলেন অনন্যা!
সুকান্ত কুণ্ডু ও অনন্যা গুহর সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। ১৮-এর আগেই সুকান্তর প্রেমে পড়েছিলেন অনন্যা। ভালোবেসে মন দিয়েছিল একে-অপরকে। তারপর চলতি বছরের শুরুতেই দু'জনে সেরেছেন আংটি বদল। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতেও বসতে চলেছেন তা আগেই জানা গিয়েছিল। আর এবার ব্যাচেলরেট সারলেন নায়িকা।
সুকান্ত কুণ্ডু ও অনন্যা গুহর সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। ১৮-এর আগেই সুকান্তর প্রেমে পড়েছিলেন অনন্যা। ভালোবেসে মন দিয়েছিল একে-অপরকে। তারপর চলতি বছরের শুরুতেই দু'জনে সেরেছেন আংটি বদল। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতেও বসতে চলেছেন তা আগেই জানা গিয়েছিল। আর এবার ব্যাচেলার পার্টি সারলেন নায়িকা।
রবিবার নায়িকা তাঁর ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন। দেখা যায় গোলাপি রঙের অফ শোল্ডার শর্ট ড্রেসে নায়িকাকে দেখা যায়। তাঁর মাথায় গোলাপি রঙের ওড়না ও মুকুট লাগানো ছিল। প্রথম ছবিতেই সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড, সামনে রাখা উপহার, নানা রঙের বেলুন ও হাতে কেক নিয়ে নায়িকাকে দেখা যায়। তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা ছিল 'ব্রাইড টু বি'। তারপরের ছবিতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা যায় তাঁকে। সঙ্গে দিদি অলোকানন্দাও ছিলেন। তারপরের ছবিতে পানীয়ের বোতল হাতে নায়িকাকে দেখা যায়। তারপরের ছবিতে চোখে সানগ্লাস পরে, হাতে কেক নিয়ে দেখা মেলে নায়িকার। ছবিগুলি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমার ব্যাচেলরেট'। তবে এই পার্টিতে সুকান্তর দেখা মেলেনি।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সুকান্তর সঙ্গে তাঁর প্রেম তিন বছরের পূর্ণ করেছে। সেই উপলক্ষ্যে নায়িকা একটি পোস্ট শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'আমাদের প্রেমের গল্প গোলাপি গোলাপ, গরম কফি, গসিপ আর উষ্ণ আলিঙ্গনে ভরে উঠুক। আমি তোকে ভালোবাসি সুকান্ত। সত্যি তুই কী করে দিলি? পাগলামির তৃতীয় বর্ষের শুভেচ্ছা।'
উল্লেখ্য ২৫ ফেব্রুয়ারি দুই বাড়ির উপস্থিতিতে বাগদান করেন অনন্যা গুহ ও সুকান্ত কুণ্ডু। সেদিন সকালে হয় আশীর্বাদও। টলিউডের তারকাদের উপস্থিতিতে. একেবারে ধুমধাম করে হয়েছিল শুভ কাজ। তবে এরপর থেকে নানা সময়ে ট্রোলের মুখে পড়তে হয়েছে এই জুটিকে। কখনও বিয়ের আগে সুকান্তর একা ফ্ল্যাটে অনন্যার আসা নিয়ে, আবার কখনও হবু শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে অনন্যার পোশাক এসেছে চর্চায়। বারংবারই দেখা গিয়ছে, প্রেমিকার হয়ে জবাব দিয়েছেন সুকান্ত।