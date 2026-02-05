Edit Profile
    পুরুষাঙ্গ বাদ দিয়ে তৈরি হবে যোনিপথ! মার্চে ব্য়াংককে অস্ত্রোপচার বাঙ্গারের ট্রান্স-কন্য়ার

    সঞ্জয় বাঙ্গারের ট্র্যান্স কন্যা অনয়া বাঙ্গার তাঁর লিঙ্গ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপের মধ্য়ে দিয়ে যেতে চলেছেন। ভ্য়াজাইনোপ্লাস্টির সিদ্ধান্ত অনয়ার।

    Published on: Feb 05, 2026 8:57 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন কোচ এবং ক্রিকেটার সঞ্জয় বাঙ্গারের সন্তান অনয়া বাঙ্গার (আগে যাঁর নাম ছিল আরিয়ান) তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন। দীর্ঘ কয়েক বছরের হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির (HRT) পর এবার তিনি চূড়ান্ত লিঙ্গ পরিবর্তন অস্ত্রোপচারের পথে হাঁটছেন।

    পুরুষাঙ্গ বাদ দিয়ে তৈরি হবে যোনিপথ! ভ্যাজাইনোপ্লাস্টি সিদ্ধান্ত বাঙ্গার সন্তান
    অনয়া একটি ভিডিওর মাধ্যমে তাঁর অনুরাগীদের জানিয়েছেন যে, তিনি শীঘ্রই এই অস্ত্রোপচারটি করাতে চলেছেন। ভিডিওতে তিনি তাঁর এই যাত্রার শারীরিক ও মানসিক লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু নিজের আসল সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এটি তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরি ছিল।

    অনয়া বাঙ্গার গত কয়েক বছর ধরেই নিজের ট্র্যান্সজেন্ডার পরিচয়ের কথা জনসমক্ষে বলে আসছেন। হরমোন থেরাপির ফলে তাঁর শরীরে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, তার ছবিও তিনি আগে শেয়ার করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, একজন অ্যাথলিট হিসেবে এই শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তাঁর জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল।

    অনয়া একজন ভালো ক্রিকেটারও ছিলেন। কিন্তু হরমোন থেরাপির কারণে শরীরে পেশির গঠন এবং স্ট্যামিনার পরিবর্তনের ফলে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে টিকে থাকা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও তিনি নিজের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে আপস না করে সততার সঙ্গে এই পথ বেছে নিয়েছেন।

    সঞ্জয় বাঙ্গার এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অনয়াকে সবসময় সমর্থন জোগানো হয়েছে। অনয়ার এই ভিডিওর নিচে নেটিজেনরা তাঁর সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এবং অস্ত্রোপচারের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন। অনয়াকে সাহস জুগিয়েছেন অভিনেতা অর্জুন বিজলানিও।

