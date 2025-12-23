Edit Profile
    'তোমার চোখ…', আহানের জন্মদিনে আদুরে বার্তা অনীতের! প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?

    অভিনেত্রী অনীত পন্ডা তাঁর জনপ্রিয় ছবি ‘সাইয়ারা’র সহ-অভিনেতা আহান পান্ডের ২৮ তম জন্মদিনে একটি মনছুঁয়ে যাওয়া বার্তা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন আহানের ব্যক্তিত্বর জন্য তিনি সব সময় গর্বিত। মাঝে তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তবে কি সত্যি প্রেমে পড়লেন তাঁরা?

    Published on: Dec 23, 2025 10:25 PM IST
    By Sayani Rana
    মঙ্গলবার নায়িকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে কয়েকটি ছবি শেয়ার করেন। সেখানে অনীত একটি দীর্ঘ ক্যাপশনও লেখেন। এর মাধ্যমেই কি তবে প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন?

    তিনি লেখেন, ‘আমি ভবিষ্যৎ দেখেছি। যখন তুমি জোরে হাসো, তখন পথচারীদের হাসতে দেখেছি, তারা আর নিজেদের থামাতে পারেন না। আমি চারপাশের পৃথিবীতে রঙ বদলে যেতে দেখেছি, যখন তোমার চোখ চিন্তায় ডুবে থাকে, একজন বৃদ্ধ মহিলার প্রশংসা করে, তাঁকে গাছে জল দেওয়ার মতো করে উজ্জীবিত করে তোলো তাঁর অজান্তেই।’

    তিনি আরও লেখেন, 'তোমার নোটপ্যাডের লেখাগুলো, অস্বাভাবিক, বিরল এবং ম্যাজিকাল। তোমার ক্যামেরার লেন্সের পরিবর্তন, জাগতিক সৌন্দর্যের সন্ধানে একগুঁয়ে। আমি তোমাকে এত নিঃস্বার্থ হতে দেখেছি। আমি আমার মা এবং বাবাকে তোমাকে গভীর ভাবে বিশ্বাস করতে দেখেছি, প্রতি ভিডিয়ো কলে যখন তারা 'আহান কিভে এ? ঠিক হ্যায় না?' জিজ্ঞাসা করে তখন তাঁরা ভালোবাসায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমি ডিন আন্টিকে প্রতিবারই কাঁদতে দেখেছি যখন সে পোস্টারে তোমার মুখ দেখে।'

    তিনি আরও লেখেন, ‘তাঁর ছেলের দয়া, তাঁর আত্মা যে মানুষটিকে সে লালন-পালন করেছে তাঁর প্রতি গর্বের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস মিশে আছে। আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আরও ভালো দিন কাটাতে দেখেছি। আমি নিরাপত্তারক্ষীকে দুপুর ২টোয় তোমার সঙ্গে তাঁর প্রতিদিনের আড্ডার জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছি।’

    জুলাই মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত মোহিত সুরির পরিচালনায় ‘সাইয়ারা’ ছবিতে অনীত এবং আহান একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। ছবিটি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে প্রায় ৫০০ কোটিরও বেশি আয় করে। এই ছবির হাত ধরেই তাঁদের ডেবিউ হয়েছিল।

