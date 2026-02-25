Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘আমার বাড়িতে কেউ আমার ভক্ত নয়…’, লক্ষ লক্ষ অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও মন খারাপ অনিলের

    অনিল কাপুর 'সুবেদার' ছবির ট্রেলার লঞ্চে মজা করে জানিয়েছেন যে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর অভিনয় ক্যারিয়ারে আগ্রহী নয়।

    Published on: Feb 25, 2026 10:48 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেতা অনিল কাপুর তাঁর আসন্ন ছবি 'সুবেদার' নিয়ে দর্শকদের বিনোদন দিতে প্রস্তুত। 'সুবেদার' ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে অনিল এক মজাদার স্বীকারোক্তি করেছেন। যদিও অভিনেতার বিশাল ফ্যান ফলোয়িং রয়েছে, তিনি প্রকাশ করেছেন যে তাঁর পরিবারের কেউ তাঁর ভক্ত নয়। শুধু তাই নয়, তিনি এখনও শুটিংয়ে যাওয়ার আগে স্ত্রীর কাছ থেকে পকেটমানি নেন।

    লক্ষ লক্ষ অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও মন খারাপ অনিলের
    লক্ষ লক্ষ অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও মন খারাপ অনিলের

    অনিল জানান, তিনি প্রায়ই তাঁর স্ত্রী সুনীতা কাপুরের তাঁর সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছেন। 'সুবেদার'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে অভিনেতা জানান, যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে মাটিতে পা রাখতে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, 'আমার বাড়িতে কেউ আমার ভক্ত নয়। আজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম যে আমি একটি ট্রেলার লঞ্চে যাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোন ছবি?' আমার স্ত্রী আমার পেশাগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে আমি শুটিংয়ে যাওয়ার আগে ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা নগদও চেয়ে নিই।’

    আরও পড়ুন: মায়ের ইচ্ছায় স্বপ্নপূরণ, বোনপোকে কোলে বসিয়ে ‘মাসি ভাত’ খাওয়ালেন দেবচন্দ্রিমা

    অভিনেতা আরও বলেন, ‘আমার স্ত্রী আমার ক্যারিয়ারের জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করেছেন। এই ছবিতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক সেটাই আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমার মেয়েদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুর মত। আমি আমার পরিবারকে দেশকে এবং আমার কাজকে ভীষণ ভালোবাসি।’

    অনিল এবং সুনীতা ১৯৮৪ সালের ১৯ মে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের বড় মেয়ে সোনম, যিনি 'সাওয়ারিয়া' ছবিতে রণবীর কাপুরের বিপরীতে ডেবিউ করেছিলেন। তাঁদের ছোট মেয়ে রিয়া, একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক। আর ছোট ছেলে হর্ষবর্ধনও বলিউডের একজন অভিনেতা।


    আরও পড়ুন: ১৭ বছর পর অবশেষে! শিবপ্রসাদের ছবিতে থাকবেন জয় সরকার, কোন কথা রাখলেন পরিচালক?

    'সুবেদার' সম্পর্কে

    সুরেশ ত্রিবেণী পরিচালিত এই অ্যাকশন ড্রামাতে অনিল কাপুর মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তাঁর সাথে রয়েছেন রাধিকা মদন, সৌরভ শুক্লা, আদিত্য রাওয়াল, মোনা সিং এবং ফয়সাল মালিক। অ্যাবানডান্টিয়া এন্টারটেইনমেন্ট, ওপেনিং ইমেজ ফিল্মস এবং অনিল কাপুর ফিল্ম অ্যান্ড কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক প্রযোজিত এই ছবিটি ৫ মার্চ প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে।

    News/Entertainment/‘আমার বাড়িতে কেউ আমার ভক্ত নয়…’, লক্ষ লক্ষ অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও মন খারাপ অনিলের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes