‘জানি আমারই ক্ষতি…’! ধুরন্ধর ২-এ ছোট্ট চরিত্র, অফার ফেরালেন অনিল, কেন করলেন এমন?
রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২' ছবিতেও অনিল কাপুরকে একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ করেননি অভিনেতা। এখন স্বীকার করলেন যে, এটি তাঁরই ক্ষতি।
আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ২ মুক্তির জন্য প্রস্তুত। রণবীর কাপুর আবারও তাঁর শক্তিশালী অভিনয় দিয়ে বক্স অফিসে আলোড়ন সৃষ্টি করতে প্রস্তুত। ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে। কিন্তু তার আগেই বড় খবর সামনে এসেছে। খবরে বলা হয়েছে যে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জে’-এ অনিল কাপুরের একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট কারণে এই ভূমিকায় অভিনয় করতে অস্বীকার জানিয়েছেন। অনিল কাপুর নিজেই এই খবর নিশ্চিত করেছেন, স্বীকার করেছেন যে এতে তাঁর নিজের অর্থ ব্যয় হয়েছে।
ধুরন্ধর ২-তে অনিল কাপুরকে ক্যামিও করার প্রস্তাব
ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে উপস্থিত অনিল কাপুর প্রকাশ করেছেন যে পরিচালক আদিত্য ধর ধুরন্ধর ২-তে একটি চরিত্রের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেছিলেন। আদিত্য চেয়েছিলেন অনিল কাপুরকে দিয়ে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করাতে, কিন্তু অনিল তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ ব্যাখ্যা করে অভিনেতা বলেন যে, তিনি আজ যেখানে আছেন তা তাঁর পেশাদারিত্ব এবং প্রতিশ্রুতির কারণে। অভিনেতা মনে করেন যে, শুধুমাত্র প্রতিভার ভিত্তিতে আজ যা আছেন তা হয়ে ওঠেন নি।
অনিল কাপুর আরও জানিয়েছেন যে ধুরন্ধর ২-এর শুটিংয়ের তারিখগুলি ইতিমধ্যেই অন্য একটি ছবির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। অনিল কাপুর জানিয়েছেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে আদিত্যের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং অন্যত্র তাঁর প্রতিশ্রুতির কারণও ব্যাখ্যা করেন। অনিল জানিয়েছেন যে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে এবং এটি একটি দুর্দান্ত ছবি। অভিনেতা বলেছেন, ‘এটা আমার ক্ষতি, তবে ঠিক আছে, এসব তো হয়েই থাকে’। অনিল আরও জানিয়েছেন যে তিনি ভবিষ্যতে পরিচালক আদিত্য ধরের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে রাখেন।
আসছে অনিল কাপুরের সুবেদার
অনিল কাপুর বর্তমানে তাঁর সুবেদার ছবির জন্য খবরে রয়েছেন। সম্প্রতি প্রাইম ভিডিয়োতে মুক্তিপ্রাপ্ত সুবেদার দর্শকদের কাছে হিট প্রমাণিত হচ্ছে। ছবিতে অনিল কাপুরের অসাধারণ অভিনয় মন জয় করে নিয়েছে দর্শকদের। ছবিটির প্রতি দর্শকদের উৎসাহ এতটাই প্রবল যে, এটি প্রাইম ভিডিওতে ১ নম্বর ট্রেন্ডিংয়ে ছিল।
ধুরন্ধর ২-এর জন্য অপেক্ষা
এখন, তিন মাসেরও বেশি সময় অপেক্ষার পর, ধুরন্ধর ছবিটি ১৯ মার্চ, ঈদে মুক্তি পাচ্ছে। দর্শকরা এই ছবিটি নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত। সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি ভালো সাড়া পেয়েছে, এবং এখন বিশ্বাস করা হচ্ছে যে ছবিটির প্রথম দিনের সংগ্রহ রেকর্ড গড়তে পারে।