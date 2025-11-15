Edit Profile
    'বেলা'-র ইউএস প্রিমিয়ারের দিনেই মাতৃহারা হল বেলা! শোকোস্তব্ধ পরিচালক অনিলাভ

    আচমকা না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেত্রী ভদ্রা বসু। ৬৫ বছর বয়সে সকলকে ছেড়ে চিরকালের জন্য ইহলো ত্যাগ করলেন তিনি। মঞ্চ হোক বা সিরিয়াল বা সিনেমা, সর্বত্র সমানভাবেই নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর মৃত্যুর এই খবর শোনার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন টলিউডের একাংশ।

    Published on: Nov 15, 2025 5:35 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আচমকা না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেত্রী ভদ্রা বসু। ৬৫ বছর বয়সে সকলকে ছেড়ে চিরকালের জন্য ইহলোক ত্যাগ করলেন তিনি। মঞ্চ হোক বা সিরিয়াল বা সিনেমা, সর্বত্র সমানভাবেই নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর মৃত্যুর এই খবর শোনার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন টলিউডের একাংশ।

    ‘বেলা’-র ইউএস প্রিমিয়ারের দিনেই মাতৃহারা হল বেলা!
    ‘বেলা’-র ইউএস প্রিমিয়ারের দিনেই মাতৃহারা হল বেলা!

    সহজ সরল এবং প্রাণখোলা প্রকৃতির ছিলেন বলেই অভিনেত্রীকে ভালোবাসতেন সকলেই। খুব অল্প সময় সকলকে আপন করে নিতেন ভদ্রা বসুও। তবে শুধু অভিনেত্রী হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন তা নয়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রাক্তন শাশুড়ি এবং দামিনী বেণী বসুর মা বলেও পরিচয় ছিল তাঁর।

    আরও পড়ুন: 'ওই ইমোশন নিয়ে খেলত... ', আরাত্রিকাকে নিয়ে কেন এমন মন্তব্য অভিষেকের?

    চলতি বছরেই মুক্তি পেয়েছে ‘বেলা’, যেখানে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী। কাকতালীয়ভাবে ১৫ নভেম্বর অর্থাৎ ভদ্রা বসুর মৃত্যুর দিনেই ছবির আমেরিকার সিয়াটেলে ইউ এস প্রিমিয়ার। অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বেলা সিনেমার পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়।

    অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে পরিচালক লেখেন, ‘আপনার ফেসবুকের পেজের পিনড পোস্টটা দেখলাম। বেলা - র হাউজফুলের খবর। , কিন্তু আপনি কোথায় গেলেন ভদ্রাদি! এটা কি যাওয়ার সময় হল! এখনও তো কাজ বাকি! এই যাত্রাপথটা কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়, কিন্তু চিরকালীন হয়ে যান কিছু মানুষ। এই কিছুদিনের আলাপে আপনি বোধহয় সেরকমই হয়ে উঠেছিলেন। যেমন অভিনয় দক্ষতা, তেমনই শিক্ষিত, মার্জিত, বিদগ্ধ উপস্থিতি।’

    পরিচালক আরও লেখেন, ‘শুটিংয়ে আপনার ছোট ছোট ইনপুটস, পিরিয়ড ছবির জন্য উচ্চারণ থেকে সবকিছুর ডিটেলিংয়ের দিকে নিজে খেয়াল রাখা, আপনার উপস্থিতি মানেই বাড়তি কিছু। আর স্নেহ, ভালোবাসা সব মিলিয়ে শুধু তো বেলা-র মা নয়, গোটা ইউনিটের মা। ডাবিংয়ে ভুল, দুবার বাড়তি আসা, কোন বিরক্তি নেই। শুটিংয়ের পেমেন্ট পৌঁছায়নি সময়মত, একরাশ অস্বস্তি নিয়ে জানালেন সেটা।’

    অনিলাভ আরও লেখেন, 'প্রিমিয়ারের দিন দাঁড়িয়ে থাকলেন সবার থেকে দূরে। 'বেলা' নিয়ে খুব গর্বিত ছিলেন। যতবার প্রমোশনে কিংবা স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে ডেকেছি, ততবার চলে এসেছেন। বেশ কয়েকবার দেখে ফেলেছেন বেলা। শেষবার স্বামী অসিতবাবুকে নিয়ে নন্দনে দেখলেন। সেই শেষ দেখা আপনার সঙ্গে। কে জানত, আর দেখাই হবে না।'

    আরও পড়ুন: 'সেদিন আমার কথা শুনে... ', কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেন সায়নী?

    ছবি নিয়ে পরিচালক লেখেন, ‘আজ আমেরিকার সিয়াটেলে ‘বেলা’-র ইউ এস প্রিমিয়ার। আজ আমেরিকার মানুষ দেখবে আপনাকে। সামনে সিডনি, দোহা আরও অনেক অনেক প্রান্তে মানুষ দেখবে বেলা-র অসামান্য অভিনয়। ‘বেলা’-র জার্নি এখনও শেষ হয়নি। আমি বিশ্বাস করি, চিরকালীন হয়ে থাকবে ‘বেলা’, এবং টাইমলেস হয়ে থাকলেন আপনিও ভদ্রাদি।’

