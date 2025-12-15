Anindita Bose ex husbands: সৌরভের সাথে লিভ ইন টেকেনি দু-বার ডিভোর্সি অনিন্দিতার, গৌরবের পর কাকে বিয়ে করেন?

একটা সময় বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ ছিলেন অনিন্দিতা বসু। বউ কথা কও সিরিয়ালের সুবাদে বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন অভিনেত্রী। তাঁর আরও একটা পরিচিতি ছিল উত্তম কুমারের নাতবউ। হ্যাঁ, একটা সময় অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী ছিলেন অনিন্দিতা। কিন্তু সেই বিয়ে টেকেনি। আলাদা হয় দুজনের পথ।
গৌরবের সঙ্গে বিয়ে ভাঙার মাস কয়েকের মধ্য়ে ফের বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী। যদিও সেভাবে লাইমলাইটে আসেনি নায়িকার সেই সম্পর্ক। পরবর্তীতে অভিনেতা সৌরভ দাসের সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন অনিন্দিতা। দুজনে একত্রবাস করতেন, সাজিয়েছিলেন সোনালি স্বপ্ন। একসঙ্গে ফ্ল্য়াট সাজিয়েছিলেন। তবে সেই সম্পর্ক পায়নি কাঙ্খিত পরিণতি। দু-বছর আগে দর্শনা বণিককে বিয়ে করেন সৌরভ। সৌরভ বিয়ে করলেও দু-বার ডিভোর্সি নায়িকা এখন ‘হ্যাপিলি সিঙ্গল’।
কে ছিলেন অনিন্দিতার দ্বিতীয় স্বামী? তিনিও টলিউডের পরিচিত মুখ। ২০১৫ সালে গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদের মাস খানেক পর রাজ চক্রবর্তীর সহকারী পরিচালক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন অনিন্দিতা। তবে বছর খানেকের মধ্য়েই আলাদা হয় দুজনের পথ।
এখন অভিনেত্রী মানালি দে-র সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন ‘নূরজাহান’, ‘প্রেম আমার ২’ ছবির পরিচালক অভিমন্যু। প্রাক্তন অনিন্দিতাকে নিয়ে অভিমন্যু বলেছিলেন,'অনিন্দিতা ভাল মেয়ে। আমিও বোধহয় খারাপ নই। কিন্তু আমাদের একসঙ্গে না থাকার কারণটা দু’জনের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।'
বছর খানেক আগে সম্প্রতি সংবাদ প্রতিদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনিন্দিতা বলেছিলেন, ‘টোয়েন্টিজে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। সেইসময় সঙ্গী যেমন চাইত তেমন মানুষ হয়ে বেঁচে ছিলাম। অভিনেত্রীদের একটা ধরণ থাকে সেই ধাঁচে নিজেকে গড়েছিলাম।…এইসব করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম’। প্রাক্তন স্বামী গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখনও বন্ধুত্ব রয়েছে অনিন্দিতার। অনিন্দিতা সঞ্চালিত এক টক শো-তে বর্তমান স্ত্রী দেবলীনাকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন গৌরব। আপতত নিজের মতো করে জীবন কাটাতে চান অনিন্দিতা।
News/Entertainment/Anindita Bose Ex Husbands: সৌরভের সাথে লিভ ইন টেকেনি দু-বার ডিভোর্সি অনিন্দিতার, গৌরবের পর কাকে বিয়ে করেন?