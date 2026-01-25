প্রথম প্লেনে চেপে দারুন খুশি তিষ্যা,পেল একগুচ্ছ উপহারও, কোথায় চললেন অনিন্দিতা-সুদীপ?

গত বছর মার্চ মাসে একমাত্র সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন অনিন্দিতা। দেখতে দেখতে প্রায় এক বছর হতে চলল। কিন্তু কয়েক মাসের হলে কি হবে, খুদে কিন্তু এখনই বেশ চটপটে! মা বাবার কোলে ঘুরে দুর্গাপুজো দেখা হোক অথবা সরস্বতী পুজোয় সেজেগুজে বাবার কোলে বসে খুনসুটি, সব দিকেই তিষ্যার জুড়ি মেলা ভার।
এবার বাবা মায়ের সঙ্গে প্রথম প্লেনে চাপল খুদে। মেয়েকে নিয়ে খানিক চিন্তা ছিল অনিন্দিতার ঠিকই কিন্তু মেয়ে এতটাই এনজয় করেছে গোটা যাত্রায় যে অনিন্দিতার সেই চিন্তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। মেয়ের প্রথম বিমান যাত্রার কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সেই স্পেশাল মুহূর্তে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন সুদীপ।
সুদীপ এমন ভাবে ক্যাপশন দিয়েছেন যেন মেয়ে এই কথা বলছে। অভিনেতা লেখেন, ‘এই প্রথমবার ফ্লাইটে উঠলাম আমি। বাবা মা আমাকে নিয়ে খুব চিন্তা করছিল কিন্তু আমার পারফরম্যান্স এত ভাল ছিল যে আমরা ফ্লাইটে বসেই পরের ট্রিপের প্ল্যান করে নিলাম। আমি খুব মজা করেছি আর কেবিন ক্রু আঙ্কেল আন্টিরা আমাকে চকলেট দিয়েছে আর সাথে গ্রিটিংস কার্ড। থ্যাংক ইউ ফর দা ট্রিপ।’
সুদীপ যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি মিষ্টি সোয়েটার পরে বাবা মায়ের সঙ্গে খুনসুটিতে ব্যস্ত খুদে। দুদিকে দুটি ঝুটি বেঁধে, ছোট্ট ছোট্ট হাতে কখনও মায়ের চশমা নিয়ে নিতে ব্যস্ত, সে কখনও আবার বাবাকে আদর করতে।
বিমান যাত্রায় পাওয়া চকলেট এবং গ্রিটিংস কার্ডের ছবিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পোস্ট করা ছবির মধ্যে। সব মিলিয়ে গোটা সময়টা সেজে বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে যে তা ছবি দেখিস স্পষ্ট হয়ে যায়। বাবা মায়ের সঙ্গে মেয়ে যে মুসৌরি ঘুরতে যাচ্ছে সেটাও ক্যাপশন স্পষ্ট করে দেন সুদীপ।
প্রসঙ্গত,২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারি বিয়ে করেন অনিন্দিতা ও সুদীপ। একেবারে ছিমছাম আয়োজনে আইনি কাগজে সইসাবুদ করেই দুজনে বাঁধেন গাঁটছড়া। বিয়ের তিন বছর পরে দম্পতির কোলে আসে তাঁদের প্রথম সন্তান। ২০২৫ সালে এপ্রিলে পয়লা বৈশাখের দিন মেয়ের নাম প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। ইংরাজি নববর্ষে মেয়ের মুখ দেখান সুদীপ-অনিন্দিতা।