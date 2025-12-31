মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া থেকে কাজে ফেরা, ২০২৫ কেমন কাটল অনিন্দিতার?

মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া থেকে কাজে ফেরা, ২০২৫ কেমন কাটল অনিন্দিতার?
দেখতে দেখতে প্রায় গোটা বছর শেষ হয়ে গেল। এই একটা বছরে মানুষ যেমন অনেক কিছু হারিয়েছে তেমন অনেক কিছু পেয়েছে। চাওয়া-পাওয়ার মাঝেই নিজের ছন্দে চলেছে জীবন। তবে এই বছরটা একটু হলেও অন্যদের থেকে আলাদা অনিন্দিতার। চলতি বছরেই মা হয়েছেন তিনি।
২০২৫ - এর শেষ লগ্নে তাই আরও একবার ফিরে দেখা গোটা বছরের টুকরো টুকরো স্মৃতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গোটা বছরটির সঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্তের ছবি অনিন্দিতা তুলে ধরেছেন সমাজ মাধ্যমে। প্রথমেই যে ছবিটি তিনি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে গর্ভবতী অবস্থায় ফটোশুট করার একটি ছবি।
দ্বিতীয় ছবিটি খুবই স্পেশাল কারণে সেখানে বাড়ির খুব কাছের মানুষদের সঙ্গে সাধভক্ষণ করছেন তিনি। তৃতীয় ছবিতে প্রিয় পোষ্যর সঙ্গে ছবি যেখানে সকলে মিলে অপেক্ষা করছে নতুন মানুষটির জন্য। চতুর্থ ছবিতে দেখা যাচ্ছে সশরীরে বাড়িতে বিরাজমান সেই নতুন অতিথি।
এরপর কিছু কাজের ছবি আবার কিছু ছবি এমন যেখানে একমাত্র সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন অনিন্দিতা। বোঝাই যাচ্ছে, হাসি কান্নার মধ্যেই কেটেছে গোটা বছরটি তবে যেহেতু এই বছরে অনিন্দিতা মা হয়েছেন তাই নিঃসন্দেহে এই বছরটি সারা জীবনের জন্য স্পেশাল হয়ে থাকবে অভিনেত্রীর কাছে।
ছবি পোস্ট করে অনিন্দিতা লেখেন, ২০২৫ ভীষণ ভীষণ স্পেশাল। হারিয়েছি, পেয়েছি, হেঁটে গিয়েছি, আর এই পাওয়া আর না পাওয়ার যুদ্ধ করতে করতে বেশ কিছুটা রাস্তা এগিয়েও গিয়েছি। আরো অনেক রাস্তা বাকি, যুদ্ধ বাকি, ভালোবাসা বাকি, শেখা বাকি। অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এই গোটা বছর ধরে আমাকে ভালোবেসেছে, আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছে, আমাকে আগলে রেখেছে।
প্রসঙ্গত, সন্তান হওয়ার কিছু সময়ের পরেই তিনি আবার ফিরে এসেছেন ধারাবাহিকে। জোর কদমে করছেন কাজ। অন্যদিকে অনিন্দিতার স্বামী সুদীপ এতদিন অভিনয় করছিলেন ‘ফুলকি’ ধারাবাহিকে। ধারাবাহিকটি সম্প্রতি শেষ হয়েছে তাই আপাতত সুদীপ কিছুদিন ছুটিতে রয়েছেন।