    'একে অপরকে প্রচন্ড অপমান... ', স্বামীকে নিয়ে কোন ক্ষোভ জমেছে অনিন্দিতার মনে?

    চলতি বছরই কন্যা সন্তান কন্যা মা হয়েছেন অনিন্দিতা রায়চৌধুরী। মেয়েকে নিয়ে এবং কাজ নিয়ে বেজায় ব্যস্ত অভিনেত্রী। কিন্তু সমস্ত কাজ সামলেও স্বামীর সঙ্গে সময় কাটাতে ভোলেন না তিনি। যদিও অনিন্দিতা সম্প্রতি এমন একটি পোস্ট করেছেন, যা এক ঝলক দেখে মনে হয়েছে সবকিছু ঠিক আছে তো?

    Published on: Nov 23, 2025 8:48 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    চলতি বছরই কন্যা সন্তান কন্যা মা হয়েছেন অনিন্দিতা রায়চৌধুরী। মেয়েকে নিয়ে এবং কাজ নিয়ে বেজায় ব্যস্ত অভিনেত্রী। কিন্তু সমস্ত কাজ সামলেও স্বামীর সঙ্গে সময় কাটাতে ভোলেন না তিনি। যদিও অনিন্দিতা সম্প্রতি এমন একটি পোস্ট করেছেন, যা এক ঝলক দেখে মনে হয়েছে সবকিছু ঠিক আছে তো?

    স্বামীকে নিয়ে কোন ক্ষোভ জমেছে অনিন্দিতার মনে?
    স্বামীকে নিয়ে কোন ক্ষোভ জমেছে অনিন্দিতার মনে?

    স্বামী অর্থাৎ সুদীপের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ছবি বা ভিডিও পোস্ট করে থাকেন অনিন্দিতা। কখনও কোথাও ঘুরতে গিয়ে ছবি পোস্ট করেন কখনও আবার বাড়ির মধ্যেই বসে ছবি তোলেন। এবার একটি রাস্তার ধারে ছোট্ট রেস্তোরায় খাবার খেতে খেতে বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছেন অনিন্দিতা, যার মধ্যে বেশির ভাগ ক্যান্ডিড।

    ছবি পোস্ট করে অনিন্দিতা লেখেন, ‘আমরা টাইমার দিয়ে ছবি তুলি। অর্ধেক ছবিতে দুজনে এক সময়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। দুজনে দুজনকে প্রচন্ড অপমান করি। মুড খারাপ হয়ে গেলে ঝগড়া করি আবার মুড ভালো হয়ে গেলে আরো চারটে বাজে ছবি তুলি।’

    অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমি একটা সঠিক সময় খুঁজি ওই বাজে ছবি পোস্ট করার, আর সুদীপ বলে কিরে ছবিগুলো পোস্ট করলি না! ওর ফোনে ছবিগুলো থাকলেও ও পোস্ট করে না, কারণ এই যে ছবি এডিট করে ভালো ক্যাপশন খুঁজে সেটা লিখে পোস্ট করা বেশ সময়ে সাপেক্ষ ব্যাপার।’

    অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘এর মধ্যে আবার মেয়ের সঙ্গে আমাকে দেখিয়ে দেখি একটু আদিখ্যেতা করা যায়!! এইতো জীবন কালিদা! তবে লাস্টের কয়েকটা লাইন না লিখলেও চলতাম, লিখলাম কারণ কাল থেকে একবারে ঝগড়া হয়নি।’

    প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে প্রজাতন্ত্র দিবস অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন এই তারকা জুটি। বিয়ের ৩ বছরের বিবাহ বার্ষিকী সেলিব্রেট করেছিলেন তাঁরা। যদিও তখনও কেউ বিন্দুমাত্র টের পাননি, কিছুদিনের মধ্যেই সুখবর দিতে চলেছেন অনিন্দিতা। চলতি বছরের মার্চ মাসে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।

