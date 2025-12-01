Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘শুভ জন্মদিন প্রিন্সেস... ‘, মেয়ে ছাড়া কাকে 'রাজকন্যা’ বলে ডাকেন অনিন্দিতা?

    মেয়ের তো সবে এখন কয়েক মাস। এখনও এক বছর সম্পূর্ণ হয়নি অনিন্দিতা রায়চৌধুরীর মেয়ের। তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় কাকে শুভ জন্মদিন প্রিন্সেস বলে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন অনিন্দিতা রায়চৌধুরী?

    Published on: Dec 01, 2025 11:51 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেয়ের তো সবে এখন কয়েক মাস। এখনও এক বছর সম্পূর্ণ হয়নি অনিন্দিতা রায়চৌধুরীর মেয়ের। তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় কাকে ‘শুভ জন্মদিন প্রিন্সেস’ বলে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন অনিন্দিতা রায়চৌধুরী?

    ‘শুভ জন্মদিন প্রিন্সেস... ‘, মেয়ে ছাড়া কাকে ’রাজকন্যা’ বলে ডাকেন অনিন্দিতা?
    ‘শুভ জন্মদিন প্রিন্সেস... ‘, মেয়ে ছাড়া কাকে ’রাজকন্যা’ বলে ডাকেন অনিন্দিতা?

    দেখতে দেখতে বছরের শেষ মাস এসে গেল। ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ প্রিয় বন্ধু আভেরি সিংহ রায়ের জন্মদিনে উপলক্ষে একটি মিষ্টি ভিডিও পোস্ট করেন অনিন্দিতা। অনিন্দিতা যে পোস্ট করেছেন সেখানে দুই বন্ধুর বিভিন্ন মুহূর্ত ধরা পড়েছে। শুধু অনিন্দিতা নয়, আভেরি যে সুদীপেরও খুব ভালো বন্ধু তা বোঝা যায় এই ভিডিওর ছোট ছোট মুহূর্ত দেখলে।

    আরও পড়ুন: জন্মদিনে ভক্তদের রিটার্ন গিফট দিলেন জিৎ, প্রকাশ্যে আনলেন নতুন ছবির ফার্স্ট লুক

    প্রিয় বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনিন্দিতা লেখেন, ‘আমার জীবনের সানশাইন তুই। আমি কখনও তোর বন্ধু হতে চাইনি, আমি সবসময় তোর বোন হতে চেয়েছিলাম। সেই স্টুডিও থেকে নাকতলা পর্যন্ত আট বছরের এই লম্বা রাস্তা আমরা একসঙ্গেই হেঁটেছি। আরও অনেকটা রাস্তা যাওয়ার আছে একসঙ্গে। একসঙ্গে ঝগড়া মান-অভিমান কান্নাকাটি আবদার আদর সবকিছু নিয়ে।’

    অনিন্দিতা লেখেন, ‘জীবনটা যেমন চেয়েছি তার অনেকটা নিজের চেষ্টায় পেয়েছিস, বাকি স্বপ্নগুলো পূরণ হোক। হাসিমুখে থাক। তুই যেমন জন্মদিনে গিফট, সারপ্রাইজ চাস ঠিক তেমনি তোকে সব কিছু দিয়ে ভরিয়ে দেবো। তোর মুখের হাসি যেন সবসময় বজায় থাকে সেই চেষ্টা করব। সবাই আছে, থাকবে আগলে রাখবে। শুভ জন্মদিন প্রিন্সেস।’

    আরও পড়ুন: দেখতে দেখতে ২- এ পা শুভশ্রী কন্যার, দাদার হাত ধরে কেক কাটল ইয়ালিনি

    আভেরি ভীষণ জনপ্রিয় এবং গুণী একজন অভিনেত্রী। ‘অলক্ষী ইন গোয়া’ ওয়েব সিরিজ থেকে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে ‘আমার বস’ ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যায় আভেরিকে। এছাড়া ‘কৃষ্ণকলি’, ‘ভুতু’ সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি।

    চলতি বছর মুক্তি পেয়েছে ‘ভূত তেরকি’, যেখানে ভানুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। নিজের জন্মদিনের জন্য নিজেও ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী যেখানে তিনি লিখেছেন লাভ ইন ডিসেম্বর।

    অন্যদিকে ২০২২ সালে ২৬ জানুয়ারি অনিন্দিতা এবং সুদীপ সরকার সাত পাকে বাঁধা পড়েন। ৩ বছর পর অর্থাৎ চলতি বছরের গোড়ার দিকে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এই দম্পতি। যদিও কন্যা সন্তান ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি সারমেয়র বাবা মা এই দম্পতি।

    News/Entertainment/‘শুভ জন্মদিন প্রিন্সেস... ‘, মেয়ে ছাড়া কাকে 'রাজকন্যা’ বলে ডাকেন অনিন্দিতা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes