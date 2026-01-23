একমনে ফুল নিয়ে খেলতে ব্যস্ত তিষ্যা!মেয়ের প্রথম সরস্বতী পুজোর ছবি দেখালেন অনিন্দিতা

একমনে ফুল নিয়ে খেলতে ব্যস্ত তিষ্যা!মেয়ের প্রথম সরস্বতী পুজোর ছবি দেখালেন অনিন্দিতা
গতবছরের মার্চ মাসে কন্যা সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন অভিনেত্রী অনিন্দিতা রায় চৌধুরী। চলতি বছরের প্রথম দিনে মেয়েকে প্রথম প্রকাশ্যে আনেন তারকা দম্পতি। যদিও মেয়ের নাম অনেক আগেই জানিয়েছিলেন তাঁরা। এবার মেয়ের প্রথম সরস্বতী পুজো ছবি পোস্ট করলেন অভিনেত্রী।
অনিন্দিতা যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে বাবার কোলে বসে রয়েছে খুদে। পুজোর দিকে বিন্দুমাত্র মন নেই তার! বরং সে মেতে দুষ্টুমিতে। মা জোর করে মাথায় ফুল লাগিয়ে দিয়েছিল আপাতত সেটি মাথা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে হাতে। সেই ফুল নিয়ে খেলা চলছে ছোট্ট তিষ্যার।
ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমাকে গুড্ডি মাসি এই জামাটা বানিয়ে দিয়েছে। আমার প্রথম সরস্বতী পুজোর জামা। থ্যাঙ্ক ইউ মাসি। মা আমাকে অনেক যুদ্ধ করে ফুলটা মাথায় মেরে দিয়েছিল কিন্তু ফুলটা হাতে নিয়ে খেলতে বা চিবোতে আমার বেশি ভালো লাগে। বিদ্যা বুদ্ধি আর প্রসাদ দিও মা সরস্বতী।’
অনিন্দিতার এই ছবিতে সবাই ছোট্ট খুদেকে ভালোবাসার বার্তা জানিয়েছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, এ তো একেবারে ছোট্ট সরস্বতী। কেউ আবার লিখেছেন, ভীষণ মিষ্টি লাগছে। সব মিলিয়ে অনিন্দিতা এবং সুদীপ কন্যাকে ভালোবাসায় ভরিয়েছেন সকলে।
তবে শুধু তিষ্যা নয়, এই দিন আনন্দে মেতেছে টলি পাড়ার একাধিক তারকা সন্তান। একদিকে যেমন শুভশ্রী কন্যার হাতে খড়ি হল তেমন অন্যদিকে অহনার মেয়েরও এই বছর প্রথম সরস্বতী পুজো। ছোটরা যেমন নতুন স্মৃতি তৈরি করতে ব্যস্ত তেমন অন্যদিকে বড়রা ব্যস্ত স্মৃতি রোমান্থন করতে।
