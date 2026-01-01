Anindita-Sudip Daughter: নতুন বছরে মেয়ের মুখ দেখালেন সুদীপ-অনিন্দিতা, কার মতো দেখতে হয়েছে তিষ্যাকে?

গত বছর মার্চে মা হয়েছিলেন অভিনেত্রী অনিন্দিতা রায়চৌধুরী। টেলিপাড়ার অতি পরিচিত দম্পতি সুদীপ-অনিন্দিতা। বিয়ের তিন বছরের মাথায় দুজনের কোল আলো করে আসে ফুটফুটে কন্যা সন্তান। মেয়ের বেড়ে ওঠবার নানান মুহূর্ত, খুনসুটি সোশ্যালে ভাগ করে নিলেও মেয়ের মুখ দেখাননি দুজনে। অবশেষে অপেক্ষার অবসান।
ইংরাজি নতুন বছরের প্রথম দিন মেয়ে তিষ্যাকে প্রকাশ্যে আনলেন সুদীপ-অনিন্দিতা। খুদের প্রথম ছবি দেখে আনন্দে ভাসছে অনিন্দিতা-সুদীপের শুভাকাঙ্খীরা। মেয়ের সঙ্গে কিছু আদুরে মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন দুজনে। সাদা-কালোয় টুইনিং তিনজনের। সাদা ফুলস্লিভস শীতের পোশাক পরে আছে খুদে। সাদা-কালো কোটে সেজেছেন নতুন মা। সুদীপের পরনে সাদা টি-শার্টের উপর সাদা-কালো বুক চেরা জ্যাকেট।
কোনও রেস্তোরাঁয় বসে নিজেদের কিছু ক্যান্ডিড ছবি তুলেছেন তাঁরা। ক্যাপশনে লেখেন, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবাইকে ইংরিজি নববর্ষের শুভেচ্ছা, ভালো কাটুক ২০২৬’।
মাত্র মাস পাঁচেক প্রেম করার পর, ২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারি বিয়ে করেন অনিন্দিতা ও সুদীপ। একেবারে ছিমছাম আয়োজনে আইনি কাগজে সইসাবুদ করেই দুজনে বাঁধেন গাঁটছড়া। সঙ্গে কলকাতার এক হোটেলে হয় আংটি বদল থেকে মালাবদলের অনুষ্ঠান। আর এই বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন মাত্র ৫৫ জন অতিথি। বিয়ের তিন বছর পরে দম্পতির কোলে আসে তাঁদের প্রথম সন্তান। ২০২৫ সালে এপ্রিলে পয়লা বৈশাখের দিন মেয়ের নাম প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। আর ইংরাজি নববর্ষে মেয়ের মুখ দেখালেন সুদীপ-অনিন্দিতা।
