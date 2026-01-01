Edit Profile
    Anindita-Sudip Daughter: নতুন বছরে মেয়ের মুখ দেখালেন সুদীপ-অনিন্দিতা, কার মতো দেখতে হয়েছে তিষ্যাকে?

    Anindita-Sudip Daughter: পয়লা বৈশাখের দিন মেয়ের নাম প্রকাশ করেছিলেন সুদীপ-অনিন্দিতা, আর ইংরাজি নববর্ষে ১০ মাসের মেয়ের মুখ দেখালেন তারকা দম্পতি।

    Published on: Jan 01, 2026 8:10 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    গত বছর মার্চে মা হয়েছিলেন অভিনেত্রী অনিন্দিতা রায়চৌধুরী। টেলিপাড়ার অতি পরিচিত দম্পতি সুদীপ-অনিন্দিতা। বিয়ের তিন বছরের মাথায় দুজনের কোল আলো করে আসে ফুটফুটে কন্যা সন্তান। মেয়ের বেড়ে ওঠবার নানান মুহূর্ত, খুনসুটি সোশ্যালে ভাগ করে নিলেও মেয়ের মুখ দেখাননি দুজনে। অবশেষে অপেক্ষার অবসান।

    নতুন বছরে মেয়ের মুখ দেখালেন সুদীপ-অনিন্দিতা, কার মতো দেখতে হয়েছে তিষ্যাকে?
    নতুন বছরে মেয়ের মুখ দেখালেন সুদীপ-অনিন্দিতা, কার মতো দেখতে হয়েছে তিষ্যাকে?

    ইংরাজি নতুন বছরের প্রথম দিন মেয়ে তিষ্যাকে প্রকাশ্যে আনলেন সুদীপ-অনিন্দিতা। খুদের প্রথম ছবি দেখে আনন্দে ভাসছে অনিন্দিতা-সুদীপের শুভাকাঙ্খীরা। মেয়ের সঙ্গে কিছু আদুরে মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন দুজনে। সাদা-কালোয় টুইনিং তিনজনের। সাদা ফুলস্লিভস শীতের পোশাক পরে আছে খুদে। সাদা-কালো কোটে সেজেছেন নতুন মা। সুদীপের পরনে সাদা টি-শার্টের উপর সাদা-কালো বুক চেরা জ্যাকেট।

    কোনও রেস্তোরাঁয় বসে নিজেদের কিছু ক্যান্ডিড ছবি তুলেছেন তাঁরা। ক্যাপশনে লেখেন, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবাইকে ইংরিজি নববর্ষের শুভেচ্ছা, ভালো কাটুক ২০২৬’।

    কার মতো দেখতে প্রিন্সেস তিষ্যাকে? নেটিজেনদের বেশিরভাগই জানিয়েছেন ‘পুরো বাবার মুখ বসানো’। একজন কমেন্ট বক্সে লেখেন, ‘পিতৃমুখী মেয়েরা খুবসুখী হয়।’ পালটা ভালোবাসার চিহ্ন আঁকেন অনিন্দিতা। অভিনেত্রী অহনা দত্ত তিষ্যাকে ভালোবাসা জানিয়েছেন। মিষ্টি তিষ্যাকে আদর-ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রুকমা রায়-সহ অনিন্দিতার টেলিপাড়ার বন্ধুরা।

    মাত্র মাস পাঁচেক প্রেম করার পর, ২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারি বিয়ে করেন অনিন্দিতা ও সুদীপ। একেবারে ছিমছাম আয়োজনে আইনি কাগজে সইসাবুদ করেই দুজনে বাঁধেন গাঁটছড়া। সঙ্গে কলকাতার এক হোটেলে হয় আংটি বদল থেকে মালাবদলের অনুষ্ঠান। আর এই বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন মাত্র ৫৫ জন অতিথি। বিয়ের তিন বছর পরে দম্পতির কোলে আসে তাঁদের প্রথম সন্তান। ২০২৫ সালে এপ্রিলে পয়লা বৈশাখের দিন মেয়ের নাম প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। আর ইংরাজি নববর্ষে মেয়ের মুখ দেখালেন সুদীপ-অনিন্দিতা।

