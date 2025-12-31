Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'সবকিছু যাদের দায়িত্বে... ', বছরের শেষ লগ্নে কাদের ধন্যবাদ জানালেন অনিন্দ্য?

    সারা বছর যারা পাশে থাকে, যাদের জন্য সারাটা বছর মসৃণ ভাবে কেটে যায়, তাদের কখনো ভোলা যায় না। বলা ভালো, ভোলা উচিত নয়। বর্ষশেষে তাই বাড়ির সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেন না অভিনেতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

    Published on: Dec 31, 2025 5:51 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সারা বছর যারা পাশে থাকে, যাদের জন্য সারাটা বছর মসৃণ ভাবে কেটে যায়, তাদের কখনো ভোলা যায় না। বলা ভালো, ভোলা উচিত নয়। বর্ষশেষে তাই বাড়ির সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেন না অভিনেতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

    বছরের শেষ লগ্নে কাদের ধন্যবাদ জানালেন অনিন্দ্য?
    বছরের শেষ লগ্নে কাদের ধন্যবাদ জানালেন অনিন্দ্য?

    যে মানুষগুলি না থাকলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়, তারা হলেন বাড়ির কর্মচারী। এই মানুষ আছে বলেই বাড়ির শিশু অথবা বয়স্ক মানুষদের দায়িত্ব অবলীলায় তাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে কাজে বেরিয়ে যাওয়া যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই বর্ষশেষে সমস্ত পাওয়ার পেছনে যাদের অবিরাম পরিশ্রম রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা লিখলেন অনিন্দ্য।

    আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে দেবশঙ্কর-সোহিনী, বলবেন ভালোবাসার গল্প

    বাড়ির প্রিয় মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি পোস্ট করে অনিন্দ্য লেখেন, ‘বছর শেষ হওয়ার আগে যাদের কথা না বললেই নয়। আমাদের বাড়ির সেই সমস্ত মানুষগুলোর কথা যারা বাড়ির ভেতরটা ধরে রাখে। ওদের কারণেই ঘরটা ঘরের মতো দেখতে লাগে। আমার ভালো মন্দ খাবার আবদার থাকে, আমার ডায়েটের সব কিছু যাদের দায়িত্বে।’

    অনিন্দ্য আরও লেখেন, ‘পোষ্যরা যতখানি আমার ততখানি ওদের। আমি না থাকলেও ওদের যত্নে কোনও ঘাটতি থাকে না। যাদের কাছে এখনও ২০০ টাকা ক্যাশ পাওয়া যায়। এই কথাটা বলার দরকার ছিল। মন থেকে।’

    আরও পড়ুন: 'সব ধর্মের ঠাকুরকে একটা কথাই... ', বাংলাদেশের অশান্ত পরিবেশ নিয়ে যা বললেন দেব

    ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা, সর্বত্র নিজের অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন অনিন্দ্য। বেলা শুরু সিনেমায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোট জামাই চরিত্রে হোক অথবা প্রজাপতি বিস্কুট সিনেমায়, অনিন্দ্য যে কোনও চরিত্রেই নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে ভালোবাসেন আর তাই তিনি সকলের এত প্রিয় অভিনেতা।

    News/Entertainment/'সবকিছু যাদের দায়িত্বে... ', বছরের শেষ লগ্নে কাদের ধন্যবাদ জানালেন অনিন্দ্য?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes