ঔদ্ধত্য অপমান করার স্বাধীনতায়...',রাহুলের মৃত্যুর বিচারের আশায় ‘একেন’ অনির্বাণ

প্রায় ৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও আজও রাহুলের মৃত্যুর কিনারা করতে পারা যায়নি। সংশ্লিষ্ট প্রযোজক সংস্থার বিবৃতি দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের আইনি নোটিশ পাঠানো, সবকিছুই চলছে কিন্তু যেটা হচ্ছে না সেটা হল প্রয়াত রাহুল পাচ্ছেন না কোনও বিচার।
শ্যুটিং চলাকালীন তরতাজা একটি প্রাণের চলে যাওয়া যেন মেনে নিতে পারছেন না কেউ। এই ঘটনার পেছনে কারা দায়ী অথবা কাদের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটল, সেটা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন সকলে। অপেক্ষায় রয়েছেন একেনবাবু অর্থাৎ অনির্বাণ চক্রবর্তীও।
রাহুলের সঙ্গে একাধিক প্রজেক্টে কাজ করেছেন অনির্বাণ। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাহুলের মৃত্যু অন্য সকলের মতো তিনিও মেনে নিতে পারছেন না। রাহুলের মৃত্যুর পর প্রয়াত অভিনেতার ছবি পোস্ট করে অনির্বাণ লিখলেন শাস্তির কথা, বিচারের কথা।
অন্যরা যখন রাহুলের সঙ্গে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণায় ব্যস্ত তখন অনির্বাণ লিখলেন, তিনি আউটডোরের মজার গল্প অথবা ফোনের কথা এমনকি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে হওয়া কথা গুছিয়ে লেখার মত অবস্থায় নেই। সেই শক্তি জোগাড় করে উঠতে পারেননি তিনি।
কিন্তু অনির্বাণের কলমে উঠে এসেছে রাহুলের চলে যাওয়ার পড়ে চলতে থাকা ভয়ঙ্কর বক্তব্যের বৈপরীত্য, সাংঘাতিক দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টার কথা। এই দুঃসময়ে যেভাবে কঠিন ভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা রাহুলের মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার বিবৃতিতে যে অপমান করার স্বাধীনতায় ঔদ্ধত্য দেখে হতবম্ব অনির্বাণ।
সবটুকু মিলিয়ে তিনিও সঠিক বিচার এবং সত্যিটা জানার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন অন্যদের মতোই। আর কারও জন্য না হলেও রাহুলের পরিবার, মা, সন্তান এবং স্ত্রীর জন্য এই সত্যিটা জানা ভীষণ দরকার। এই পোষ্টের মাধ্যমে অনির্বাণ স্পষ্ট করে দিলেন তিনিও সেই দলেই রয়েছেন যারা চান সত্যিটা বাইরে বেরিয়ে আসুক।
