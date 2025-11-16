অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনি কী পাবে পরিণতি? নাকি সত্যিই দেরি হয়ে গেল?

বহু বছর পর আবার একসঙ্গে অভিনয় করতে চলেছেন অঞ্জন দত্ত এবং মমতা শঙ্কর। ১৯৮২ সালে খারিজ ছবিতে প্রথম একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন এই তারকা জুটি। বহু বছর পর আবার সামনে একসঙ্গে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। আর নাম দুটো যখন মমতা শঙ্কর এবং অঞ্জন দত্ত, তখন ম্যাজিক না হয়ে কি পারে!
বহু বছর পর আবার একসঙ্গে অভিনয় করতে চলেছেন অঞ্জন দত্ত এবং মমতা শঙ্কর। ১৯৮২ সালে ‘খারিজ’ ছবিতে প্রথম একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন এই তারকা জুটি। বহু বছর পর আবার সামনে একসঙ্গে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। আর নাম দুটো যখন মমতা শঙ্কর এবং অঞ্জন দত্ত, তখন ম্যাজিক না হয়ে কি পারে!
আগামী ২১ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে ‘দেরি হয়ে গেছে’, যেখানে এক অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনি পরিণতি পাবে। যদিও সেই পরিণতি কথাটা মধুর হবে তা বলা যাচ্ছে না কারণ সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ট্রেলার বলছে একেবারে অন্য কথা।
এক তরুণ দম্পতি যাদের এক সঙ্গে পথ চলার কথা ছিল কিন্তু ভাগ্যের ফেরে পথ আলাদা হয়ে যায় তাদের। বহু বছর পর যখন সেই পুরনো প্রেমিকাকে পাহাড়ের কোলে খুঁজতে যায় পুরনো প্রেমিক, তখন সে অন্য পুরুষের বিধবা নারী। যদিও নিজের নাম গোপন করেই বান্ধবী সামনে এসে দাঁড়ায় ঋষি।
যে ভুল একসময় করেছিল ঋষি, সেই ভুলের ক্ষমা কি করতে পারবে সংঘমিত্রা? সমাজের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে কি ভালবাসার মানুষের কাছে ছুটে যাবে সে? নাকি আবার অসমাপ্ত থেকে যাবে প্রেমের সেই গল্প?
অঞ্জন দত্ত প্রতিবারের মতো এই ছবিতেও নিজের আগের স্টাইল ধরে রেখেছেন। এত প্রবীণ অভিনেতা যে কিনা নতুন প্রজন্মের অভিনেতাকেও ১০ গোল দিতে পারে, তার অভিনয় যে সকলকে মুগ্ধ করবে সে কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।
অন্যদিকে মমতা শঙ্কর বরাবরের মতো নিজের গাম্ভীর্যে অপরূপা। সমস্ত শালীনতা বজায় রেখেই নিজের ভালোবাসার অঙ্গীকার করা যায় কীভাবে সে কথা তিনি খুব সুন্দরভাবে দেখাতে পারেন ছবির পর্দায়। এই দুই তারকার সেই পুরনো ম্যাজিক আবার বড় পর্দায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন ভক্তরা।
প্রসঙ্গত, অঞ্জন দত্ত শুধুমাত্র একজন অসাধারণ অভিনেতা নন, একজন অসাধারণ পরিচালক। চলতি বছর অপর্ণা সেনের সঙ্গে ‘এই রাত তোমার আমার’ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা। বহু বছর পর এই তারকা জুটিকে দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন দর্শকরা।
অন্যদিকে ‘উৎসব’ সিনেমার পর আবার মমতা শঙ্কর জুটি বাঁধতে চলেছেন ঋতুপর্ণার সঙ্গে। প্রথমে নাফিসা আলিকে বেছে নেওয়া হলেও পরে অভিনেত্রীর অসুস্থতার কথা মাথায় রেখে তাঁর জায়গায় বেছে নেওয়া হয় মমতা শংকরকে। এর মধ্যেই মমতা শঙ্করের আগামী ছবির পোস্টার মুক্তি পেল সোশ্যাল মিডিয়ায়।