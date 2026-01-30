Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৩১ বছর পর বড় পর্দায় ফিরছে অঞ্জন- রূপা জুটি, বলবেন সমাজের এক কঠিন সত্যের গল্প

    এই মুহূর্তে জোর কদমে রাজনৈতিক মঞ্চ সামলাচ্ছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তার মধ্যেই গতবছর রঘু ডাকাত ছবিতে অভিনেত্রীকে অভিনয় করতে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে খুব সম্প্রতি মমতা শঙ্করের বিপরীতে অভিনয় করেছেন অঞ্জন দত্ত, তার আগে অপর্ণা সেনের সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে।

    Published on: Jan 30, 2026 10:13 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এই মুহূর্তে জোর কদমে রাজনৈতিক মঞ্চ সামলাচ্ছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তার মধ্যেই গত বছর ‘রঘু ডাকাত’ ছবিতে অভিনেত্রীকে অভিনয় করতে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে খুব সম্প্রতি মমতা শঙ্করের বিপরীতে অভিনয় করেছেন অঞ্জন দত্ত, তার আগে অপর্ণা সেনের সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে। এবার ৩১ বছর পর বড় পর্দায় আবার জুটি বাঁধতে চলেছেন অঞ্জন দত্ত এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

    ৩১ বছর পর বড় পর্দায় ফিরছে অঞ্জন- রূপা জুটি
    ৩১ বছর পর বড় পর্দায় ফিরছে অঞ্জন- রূপা জুটি

    নতুন বাংলা ছবি ‘প্রত্যাবর্তন’- এর হাত ধরে বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন এই জুটি। শহরের ব্যস্ততম জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কিভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এর পরিবার, সেই গল্পই দেখাবে এই সিনেমা। এই সিনেমার মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণিত হয়ে যাবে, ইঁদুর দৌড়ে দৌড়তে গিয়ে কতটা ক্ষতি হয়ে যায় নিজেদের।

    আরও পড়ুন: 'বড়রা যাই বলুক আমায় থাকতে হবে পরিষ্কার...', তৃণাকে নিয়েই কী বিশেষ পোস্ট অভিনবের

    এই সিনেমায় ডক্টর দীপঙ্কর সান্যালের চরিত্রে অভিনয় করবেন অঞ্জন দত্ত। ডাক্তারের স্ত্রী শালিনী দেবীর চরিত্রে অভিনয় করবেন রুপা গঙ্গোপাধ্যায়। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে থাকা এই পরিবার শুধুমাত্র ভালো থাকার জন্য যাবে কলকাতায়। কিন্তু শহরের চাকচিক্য ধীরে ধীরে গ্রাস করবে তাদের ভালো থাকাকে।

    এইভাবেই ১২ বছর কেটে যায়। ইঁদুর দৌড়ে দৌড়াতে গিয়ে ডঃ সান্যালের কিশোরী কন্যা দিশা একাকীত্বে ভুগতে শুরু করে। একাকিত্ব কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়ার আশ্রয় নেয় সে, সেখানেই ঘটে যায় বিপত্তি। গোটা সমাজ চলে যায় এই পরিবারের বিরুদ্ধে। সবকিছুর মুখোমুখি হতে গিয়ে দীপঙ্কর এবং শালিনী বুঝতে পারে তাদের ভুলের কথা।

    আরও পড়ুন: বিচ্ছেদ বিতর্কে বুড়ো আঙুল! ইন্ডাস্ট্রিতে ২০ বছর, রুক্মিণীকে নিয়েই কেক কাটলেন দেব

    এই পরিবার আবার ফিরে আসে পুরুলিয়ায়। শিকড়ের টানে মফস্বলে এসে শুরু হয় নতুন লড়াই। এই ছবিতে অঞ্জন দত্ত এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া অভিনয় করবেন শিলাদিত মজুমদার, অপরাজিতা আঢ্য, খরাজ মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবরঞ্জন নাগ, দীপাঞ্জন ঘোষ, অরুনাভ খাসনবিশ, গৌরব তপাদার সহ একাধিক শিল্পীকে।

    ছবিটি পরিচালনা করেছেন সমর্পণ সেনগুপ্ত। চিত্রনাট্যের দায়িত্বেও রয়েছেন তিনি। প্রযোজক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি প্রযোজনা করছে শ্রী অভিজ্ঞান ড্রিমওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড।

    News/Entertainment/৩১ বছর পর বড় পর্দায় ফিরছে অঞ্জন- রূপা জুটি, বলবেন সমাজের এক কঠিন সত্যের গল্প
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes