অবশেষে হতে চলেছে স্বপ্নপূরণ! দেবের ছবির নায়িকা এবার অঙ্কিতা?

ছোট পর্দায় ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকের অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অঙ্কিতা মল্লিক। চলতি বছর বড় পর্দায় অভিনয় করতে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। অভিনেত্রী মহুয়ার বায়োপিকে অভিনয় করবেন তিনি। কিন্তু জানলে অবাক হয়ে যাবেন, ২০২৬ সালে নয় সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অনেক আগেই বড়পর্দায় দেখতে পাওয়া যেত অভিনেত্রীকে।
২ বছর আগে ‘প্রজাপতি ২’ ছবির যখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়েছিল তখন প্রযোজক চেয়েছিলেন বাংলাদেশের নায়িকা তাসনিয়া ফারিন এই ছবিতে অভিনয় করুন। কিন্তু তারপর দুই বাংলার অশান্ত পরিস্থিতিতে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসতে পারেননি অভিনেত্রী।
বাংলাদেশের নায়িকা বাদ হয়ে যাওয়ায় প্রযোজক এবং পরিচালকের দ্বিতীয় পছন্দ ছিলেন অঙ্কিতা মল্লিক। সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিক শেষ না হওয়ায় এই বড় সুযোগ হাত থেকে চলে যায় অভিনেত্রীর। তবে অবশেষে এবার নাকি স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে অঙ্কিতার।
বেশ কিছুদিন হয়েছে ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিক শেষ হয়েছে। আপাতত' গুনগুন করে মহুয়া' সিনেমার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনেত্রী। এর মধ্যেই জানা গেল, দেবের আগামী ছবি ‘টনিক ২’ ছবিতে নাকি অভিনয় করবেন অঙ্কিতা। যদিও এই প্রসঙ্গে পরিচালক প্রযোজক বা অভিনেতা অভিনেত্রী কেউই কোন কথা বলেননি।
অভিজিৎ পরিচালিত ছবি টনিক দর্শকদের ভীষণ মন জয় করেছিল। প্রায় নারীবর্জিত এই ছবিতে অভিনয় করে মন মাতিয়ে দিয়েছিলেন দেব এবং পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আগামী ছবিতে মহিলা চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে আর তাই ‘টনিক ২’ ছবির জন্য নায়িকা বাছাই চলছে।
যদিও যতক্ষণ না পরিচালক বা প্রযোজকদের তরফ থেকে কিছু জানা যাচ্ছে ততক্ষণ এই খবরে সিলমোহর দেওয়া যাচ্ছে না কারণ নায়িকা বাছাইয়ের তালিকায় রয়েছেন ইধিকাও। আবার এও হতে পারে, ‘টনিক ২’ ছবিতে একাধিক নারী চরিত্র আছে আর তাই এই ছবিতে একের অধিক অভিনেত্রী কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন।