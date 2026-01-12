'বিয়ের পরের জীবন, সন্তান আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়...', বিয়ে না করার কারণ জানালেন অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা
অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলা সেন টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি। তাঁরা বহু বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের অনুরাগীরদের মনে একটি প্রশ্ন ঘোরা ফেরা করে যে, কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তাঁরা? কিন্তু তাঁদেরকে এই প্রশ্ন করলেই মজার ছলে এড়িয়ে যান তাঁরা। তবে এবার এর আসল কারণ জানালেন অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা।
TV9 বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অঙ্কুশ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বিয়ের পর যে জীবনটা থাকে, যেমন সন্তান। কিন্তু আমাদের জীবনে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের পরিবার থেকেও সেই চাপ নেই। তাই আমরা জীবনটাকে উপভোগ করি। কাজের মধ্যে দিয়ে উপভোগ করি। আর একটা বিষয়, কে কীভাবে নেবেন আমি জানি না। তবে আমি অনেক জ্ঞানী মানুষকে বলতে শুনেছি, যদি ঠিকঠাক মনের টান থাকে তাহলে সেটা ঠিক রাখতে গেলে বিয়ে করা উচিত না। যাঁদের ২৫-৩০ বছর পর বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তাঁরাও বলেছেন বিয়ে করো না। জানি না কেন এমন হয়। হয়তো সকলে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড নিতে শুরু করে। আর অনেকের কাছে পরবর্তী প্রজন্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই 'বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে' এটা তাঁদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমাদের ক্ষেত্রে তো সেটা নয়। আমাদের কাছে বিয়ে মানে একসঙ্গে থাকা, জীবনকে উপভোগ করা।'
তারপর নায়ক মজা করে বলেন, 'আমাদের বাংলা ইন্ড্রাস্ট্রি টলমল টলমল করছে, তাই স্থিতিশীল হয়ে গিয়েছি এটা কবে, কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।'
এরপর নায়কে কথার সূত্র ধরে ঐন্দ্রিলা বলেন, 'আমাদের নারী চরিত্র (অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার নতুন সিনেমা 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল') যদি ব্লকবাস্টার হয়, তাহলে ওঁরা টিকিট কেটে আমাদের দেখছেন। আমাদের ঘরে টাকা ঢুকছে, আমরা বিয়ে করব। আপনার যদি আমাদের টাকা না দেন, ছবি না দেখেন তাহলে দায়ী আপনার একদম প্রশ্ন করবেন না যে, কেন এঁরা বিয়ে করছেন না? বা বিয়ের আগে কেন একসঙ্গে থাকছেন? বা এই তো ফূর্তি চলছে।' তাই আগে টাকা দেবেন আপনাদের টাকা দিয়েই আমরা বিয়ে করব।'
