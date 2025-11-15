Ankush-Shibaprasad Viral Video: ‘তেরে মরদাঙ্গি মে দম নেহি হ্যায়…’! মিমির কারণে আচমকা অঙ্কুশকে কেন এমন বললেন শিবপ্রসাদ?

বহুরূপী ২-র সেটের একটি ভিডিয়ো আচমকাই ভাইরাল। যেখানে মিমির হাতে মার খেলেন ‘বেচারা অঙ্কুশ’। মিমি আর অঙ্কুশের বন্ধুত্ব, ঝগড়া নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। সারাক্ষণ লেগেই আছে খুনসুটি। এবার দেখা গেল তাতে সামিল হলেন পরিচালক শিবপ্রসাদও।
ভিডিয়োর শুরুতে দেখা গেল পাশাপাশি বসে আছেন মিমি আর অঙ্কুশ। মিমি বলছেন, ‘আমার ডাক্তার, আমার ফিজিও, সবাই এখানে আজকে প্রস্তুত। কারণ ডিরেক্টর যা খাটাচ্ছে। কারণ পোস্ট বহুরূপী সাক্সেস ডিরেক্টর পাগল হয়ে গিয়েছে।’ এরপর ক্য়ামেরা ঘোরে শিবপ্রসাদের দিকে। বোঝা যায় মিমি তাঁর উদ্দেশেই বলছিলেন কথাগুলো।
এবার শিবপ্রসাদকে অঙ্কুশের প্রশ্ন, ‘আমাকে একটা সত্যি কথা বল, ওই ঘুরে ঘুরে যে ড্রোন শটটা দেখিয়েছ, ওটা কি সত্যি আমরা দুজন, নাকি ডামি?’ আর এই সময়ই মিমি ঠাস করে চড় মেরে দেন অঙ্কুশকে। বলে ওঠেন, ‘তোর এত কেন মাথা ব্যথা’!
আচমকা মারে প্রথমে বেশ হকচকিয়ে যান অঙ্কুশ। এদিকে মিমি বুঝে গিয়েছেন পালটা মার আসতেই পারে। তাই বারবার বলতে থাকেন, ‘মারবি না আমার কিন্তু কোমর ব্যথা’! আর যখন দুজনের এরকম বেশ মারপিট লাগছে লাগছে অবস্থা তখন শিবপ্রসাদ অঙ্কুশকে রাগাতে ফুট কাটেন, ‘তুই নায়ক? তুই হিরো? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো! তেরে মরদাঙ্গি মে দম নেহি হ্যায় ইয়ার’!
দেখা গেল দুই বন্ধুর এই খুনসুটি বেশ মনে ধরেছে নেটপাড়ার। অনেকেই নিজের বন্ধুকে ট্যাগ করেছেন এই ভিডিয়োতে। দেখে নিন আপনিও-
২০২৫ সালের পুজোর অন্যতম হিট সিনেমা ছিল নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার বহুরূপী ২। যাতে মিমি চক্রবর্তী ও আবির চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে টিমে যোগ দিয়েছিলেন অঙ্কুশ হাজরাও। প্রথম পার্টের মত, দ্বিতীয় সিনেমাটিও দর্শকদের মনে ধরে। পুজোয় আসা ‘রঘু ডাকাত’-কে বেশ ভালোই টক্কর দেয়। এছাড়াও ছিলেন ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়।। একটি আইটেম ডান্সে দেখা মেলে নুসরত জাহানের।
News/Entertainment/Ankush-Shibaprasad Viral Video: ‘তেরে মরদাঙ্গি মে দম নেহি হ্যায়…’! মিমির কারণে আচমকা অঙ্কুশকে কেন এমন বললেন শিবপ্রসাদ?