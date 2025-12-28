Edit Profile
    আগামী বছরেই আসছে নতুন ছবি, তার মধ্যেই কোন ব্যবসা খুলে বসলেন অঙ্কুশ?

    কখনও কমেডি চরিত্রে, কখনও আবার ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকে। তবে সিনেমার পর্দায় অভিনেতাকে যেমনভাবেই দেখা যাক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন প্রাণখোলা মানুষ। সব সময় তাঁকে দেখা যায় হেসে কথা বলতে।

    Published on: Dec 28, 2025 1:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কোন ব্যবসা খুলে বসলেন অঙ্কুশ?
    তবে ভালো অভিনেতা হলেও অন্যদের মতো সফলতা তেমনভাবে অঙ্কুশের কাছে কখনও ধরা দেয় নি। যদিও ‘রক্তবীজ ২’ ছবিতে অঙ্কুশের অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলকে। এহেন পরিস্থিতিতে অঙ্কুশ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন কিছু ছবি যেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর নামে রয়েছে একটি বিশাল বড় বার, হোটেল এবং ঘি-এর দোকান।

    ছবি দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে মনে হতেই পারে যে তাহলে হয়তো এবার অভিনয় জগতকে বিদায় জানাতে চলেছেন তিনি। আবার এও মনে হতে পারে অনেকের মত হয়তো অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নিজের ব্যবসা খুলে বসেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা এসবের মধ্যে কোনওটাই নয়। রাস্তায় যেতে যেতে নিজের নামের এইবার হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট দেখে নিজেই যেন চমকে গিয়েছেন তিনি।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় নিছক মজার ছলে ছবি পোস্ট করেছেন অঙ্কুশ। সত্যিই তো, রাস্তাঘাটে কোনও ব্যানারে নিজের নাম দেখলে বেশ ভালোই লাগে। একজন অভিনেতা হওয়ার পরেও তিনি যে এই ছোট ছোট ব্যাপার নজরে রেখেছেন এবং সেই ব্যাপারটি এইভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছেন, তার জন্যই তো তিনি সকলের থেকে আলাদা।

    অঙ্কুশ যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন তা দেখে প্রায় অনেকেই হাসির রিয়াক্ট দিয়েছেন। নেট দুনিয়ার বাসিন্দাদের বুঝতে বাকি নেই, মজার ফলে এই ছবিগুলি পোস্ট করেছেন অঙ্কুশ। কেউ কেউ আবার পাল্টা মজার ছলে লিখেছেন, ‘দাদা নতুন বিজনেস স্টার্ট করছেন?’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘এটা কী বর্ধমানে দাদা?’ একজন আবার লিখেছেন, ‘আমি তোমার পার্টনার হতে চাই।’ সব মিলিয়ে অঙ্কুশের তালে তাল মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটি মজার চলে এনজয় করেছেন সকলে।

    প্রসঙ্গত, আগামী বছর মুক্তি পাবে অঙ্কুশ অভিনীত ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ ছবিটি। এই ছবিতে আবার ঐন্দ্রিলার সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে অভিনেতাকে। এই ছবিটি যে পুরোপুরি একটি কমেডির মোড়কে তৈরি করা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই টিজার দেখে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

