‘না হলে হয়তো দিদি বিয়েটা হতেও দেবেন না…', অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা বিয়েতে বিশেষ শর্ত মমতার

‘না হলে হয়তো দিদি বিয়েটা হতেও দেবেন না…', অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা বিয়েতে বিশেষ শর্ত মমতার
আসলে টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলা সেন। তাঁরা বহু বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের অনুরাগীরদের মনে একটি প্রশ্ন ঘোরা ফেরা করে, যে, কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তাঁরা? আর সেই একই প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মনেও।
কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছিল অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলা সেনের নতুন ছবি 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল'-এর ট্রেলার। আর সেখানে দেখা গিয়েছিল, অঙ্কুশ অভিনীত চরিত্রটি সব মেয়েদের মনের কথা শুনতে পায়। আর সেই সূত্রে ধরেই ট্রেলারের একদম শেষে বলে নায়ককে বলতে শোনা যায় যে তিনি নবান্নে যেতে চান, আর সেখানে গিয়ে দিদি অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মনের কথা জানতে চান।
কিন্তু দিদির মনে আসল কথা জানেন অঙ্কুশ। এবার আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে অঙ্কুশ মুখ খুললেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘দিদির মনে কথা কী আমি তা জানি। দিদির সঙ্গে দেখা হলে দিদি একটা কথাই বলেন, যে আমরা দু’জন (তিনি এবং তাঁর প্রেমিকা ঐন্দ্রিলা) বিয়ে কবে করব? এটাই দিদির মনের কথা।'
উল্লেখ্য সম্প্রতি ছবি মুক্তির আগে প্রকাশ্য রাস্তায় একের পর এক চুমু ঐন্দ্রিলা এঁকে দিয়েছিলেন অঙ্কুশের গালে। পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনের স্ক্রিনে তাঁদের আসন্ন ছবি ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ সিনেমার টিজার জায়গা পেতেই... আনন্দে মাঝ রাস্তায় অঙ্কুশকে একের পর এক চুমু খেয়েছিলেন ঐন্দ্রিলা। ৯ জানুয়ারি ছবিটি মুক্তি পাবে।
