    বাড়ি সাজানো নানা রঙের ফুলে, ঘোমটা টেনে অন্নপূর্ণা পুজো শুভশ্রীর, ভিডিয়ো দিল রাজ

    আরবানার ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমেই অন্নপূর্ণা পুজোর আয়োজন করেছেন রাজ ও শুভশ্রী। অভিনেত্রীকে দেখা গেল গাঢ় মেরুন রঙের শাড়িতে। মাথায় ওড়না, গা ভরা সোনার গয়না। 

    Mar 26, 2026, 17:43:03 IST
    By Tulika Samadder
    বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজোর আয়োজন করেছেন রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। পুজোর ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছেন পরিচালক-তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক নিজেই। যা দেখে ভালোবাসায় ভরালেন তাঁর ভক্তরা।

    বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজো রাজ-শুভশ্রীর।
    রাজের শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গেল আরবানার ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমেই অন্নপূর্ণা পুজোর আয়োজন করেছেন দম্পতি। ফ্ল্যাটের চারদিক সাজানো রং-বেরঙের ফুলে। শুভশ্রীকে দেখা গেল গাঢ় মেরুন রঙের শাড়িতে। গা ভরা সোনার গয়না। মাথায় ওড়না দিয়ে পুজোর কাজ করছেন পুরোহিতের নির্দেশে। সঙ্গে অনবরত উলু। শুভশ্রীর বাবা, রাজের দিদি, বোনঝি, অভিনেত্রীর বান্ধবী-সহ পরিবারের কাছের মানুষরা হাজির হয়েছিলেন পুজোতে।

    রাজের এই পোস্টে ভালোবাসায় ভরিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা। একজন লেখেন, ‘অনেক সুন্দর লাগছে শুভদিকে’। আরেকজন লেখেন, ‘তোমাদের সব ইচ্ছা পূরণ হোক।’ সুদীপা চট্টোপাধ্যায় রাজের এই পোস্টে কমেন্ট করেন, ‘সবার সন্তান যেন- থাকে দুধে ভাতে… জয় মা’।

    তবে কেউ আবার অন্নপূর্ণা পুজোয় ইউভান আর ইয়ালিনির দেখা না পেয়ে বেশ হতাশ। রাজ আর শুভশ্রীর দুই সন্তান বরাবরই খুব জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। বর্তমানে ইউভানের বয়স সাড়ে ৫ বছর, আর ইয়ালিনি মাত্র আড়াই।

    কাজের সূত্রে, শুভশ্রীর প্রযোজনায় জি ফাইভে মুক্তি পেয়েছে আবার প্রলয় ২। যা পরিচালনা করেছেন রাজ। বেশ সাফল্য পেয়েছে এই ওয়েব সিরিজ। এতে কেমিও করেছেন খোদ শুভশ্রী। বড় পর্দায় শুভশ্রীর শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ছিল লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যা ২০২৫ সালের বড়দিনে এসেছিল। সেই সিনেমায় বিনোদিনী-র চরিত্রে দেখা মেলে রাজ-পত্নীর।

    চলতি বছরে ইরাজ-ইজরায়েল সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন অভিনেত্রী খোদ। ছেলে ইউভানকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন দুবাইতে। আর এরপর ইরানের ক্রমাগত হামলায় হোটেলেই আটকে পড়েন। বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় ফিরতেও পারছিলেন না শহরে। তবে সব বিপদ কাটিয়ে মা-ছেলে ফিরতেই মুখে হাসি ফুটে গঙ্গোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী পরিবারের।

    এরপর শুভশ্রীর কাজ করার কথা রয়েছে দেব-এর সঙ্গে। দেশু সাত আসছে চলতি বছরের দুর্গা পুজোয়। রোম্যান্টিক ঘরনার ছবিতে দেব-শুভশ্রী জুটির ফেরা নিয়ে উৎসাহে ভাসছেন সাধারণ মানুষ। সব ঠিক থাকলে জুনেই সেই ছবির শ্যুটিং শুরুর কথা রয়েছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

