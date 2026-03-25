    Anwesha-Mainak: ‘তোর অভিনয় দেখে আমিই কাঁদি রে ভাই!’ ‘কনে দেখা আলো’র ‘সুদেব’ মৈনাকে মুগ্ধ অন্বেষা

    ‘কনে দেখা আলো’-র অন্যতম প্রধান চরিত্র সুদেব ওরফে অভিনেতা মৈনাক-এর অভিনয়ে এতটাই মুগ্ধ অভিনেত্রী অন্বেষা হাজরা, যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন পোস্ট করে নিজের মনের কথা উজাড় করে দিলেন।

    Mar 25, 2026, 12:00:28 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অন্বেষা হাজরা তাঁর সাবলীল অভিনয়ের জন্য দর্শকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। জি বাংলার একাধিক জনপ্রিয় মেগায় দর্শক দেখেছে তাঁকে। হালে আনন্দী ধারাবাহিকে অন্বেষা মন কেড়েছেন আপামর বাঙালির। তাঁর ভক্ত সংখ্যা অগুণতি, কিন্তু এবার তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন অন্য এক অভিনেতার একনিষ্ঠ ভক্ত। জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে সুদেব-এর চরিত্রে মৈনাকের অভিনয় দেখে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলেন না অন্বেষা। ফেসবুকে একটি লম্বা পোস্টে তিনি জানালেন, পর্দার সুদেবের কষ্ট দেখে টিভির ওপারে বসে তিনিও অঝোরে কাঁদেন।

    'তোর অভিনয় দেখে আমিই কাঁদি রে ভাই!' 'কনে দেখা আলো'র 'সুদেব' মৈনাকে মুগ্ধ অন্বেষা

    প্যাকআপের পর সুদেবের টানে টিভির সামনে:

    অন্বেষা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, শুটিং সেরে বাড়ি ফেরার পর যখন টিভিতে ‘কনে দেখা আলো’ চলে, তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে মৈনাক অর্থাৎ সুদেবের অভিনয় দেখেন। অন্বেষার কথায়— ‘ভাই মৈনাক, তোকে দেখে তোর অভিনয় দেখে নিজেরই এতো কষ্ট হয় বিশ্বাস কর... সিনটা নিজেরই পুরো করে দেখার আর ক্ষমতা হয় না।’

    লাজু-সুদেবের বদলে যাওয়া সমীকরণ:

    সিরিয়ালে এখন এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সুদেব। যে লাজু একসময় সুদেবের জন্য ছটফট করত, আজ তার আচরণের পরিবর্তন সুদেবকে মানসিকভাবে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। অন্বেষা মৈনাকের সেই বিশেষ মুহূর্তগুলোর প্রশংসা করে বলেন, যেভাবে সুদেব ফ্যালফ্যাল করে লাজুর দিকে তাকিয়ে জানতে চায়— ‘লাজু তুই আমায় ভালোবাসিস তো?’, তা অসাধারণ রকমের স্বাভাবিক।

    সিনিয়রের শিক্ষা ও আবেগ:

    অভিনয় জগতে ভালো-মন্দ বিচার করাটা আপেক্ষিক হলেও, অন্বেষার কাছে মৈনাকের অভিনয় সরাসরি হৃদয়ে গিয়ে বেঁধে। তিনি জানান, একজন সিনিয়র অভিনেতার কথা মেনেই তিনি খুব গভীরে যেতে চান না, কিন্তু মৈনাকের সারল্য তাঁকে প্রতিবার কাঁদিয়ে দেয়।

    পুরো টিমের প্রতি ভালোবাসা:

    অন্বেষা কেবল মৈনাক নয়, বরং লাজু, অনুভব ও বোনলতা— পুরো টিমকেই ভালোবাসা জানিয়েছেন। মজার ছলে লোপামুদ্রা সিনহার উদ্দেশ্যেও লিখেছেন যে, সত্যিই কলকাতার ছোঁয়া লেগে বউমার বোধহয় ‘পাখা গজিয়েছে’। অন্বেষার এই মেসেজ মৈনাক পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি লোপামুদ্রা সিনহার কাছে অনুরোধও জানিয়েছেন। পর্দায় লোপামুদ্রাকে মৈনাক অর্থাৎ সুদেবের মায়ের চরিত্রে দেখছে দর্শক।

    পরকীয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগেবিদ্ধ কনে দেখা আলো। লাজু এবং অনুভব এই গল্পের মূল জুটি তা এতদিনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এককথায় মৈনাক গল্পের ট্র্যাজিক হিরো। তবে অন্বেষার চোখে অনুভবের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে সুদেব, তা বেশ স্পষ্ট। প্রসঙ্গত, এই মেগায় লাজুর চরিত্রে দর্শক দেখছে সাইনা চট্টোপাধ্য়ায়কে। অনুভবের ভূমিকায় রয়েছেন সোমরাজ মাইতি। বনলতার চরিত্রে দর্শক দেখছে নন্দিনী দত্তকে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

