Anwesha Hazra: ‘তুমি কিচ্ছু পারো না অন্বেষা!’ নিজের ‘অহং’ বিসর্জন দিয়ে সাইনাদের প্রশংসায় আনন্দী নায়িকা

Anwesha Hazra: ‘তুমি কিচ্ছু পারো না অন্বেষা!’ নিজের ‘অহং’ বিসর্জন দিয়ে সাইনাদের প্রশংসায় আনন্দী নায়িকা
নাচ তাঁর দ্বারা হয় না। সোনার সংসারের মহড়ায় আবারও উপলব্ধি অন্বেষার। ‘এক সে বরকর এক’ সাইনা, তনিষ্কাদের প্রশংসায় ভরালেন পর্দার আনন্দী।
পর্দায় তাঁর হাসিতে কখনও বিদ্যুৎ খেলে যায়, কখনও আবার তাঁর আবেগী অভিনয়ে ভিজে ওঠে দর্শকদের চোখ। তবে অভিনয়টা জলভাত হলেও নাচ নিয়ে তিনি বরাবরই ‘বিরাট বড় শূন্য’। এবার নিজের সেই খামতি আর আত্মবিশ্বাসের লড়াই নিয়েই সমাজমাধ্যমে এক দীর্ঘ ও মন ছুঁয়ে যাওয়া পোস্ট করলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অন্বেষা হাজরা।
কেন এই উপলব্ধি?
সামনেই ‘জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ডস’। আর সেই মেগা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতেই এখন ঘাম ঝরাচ্ছেন স্টুডিও পাড়ার সব তারকারা। প্র্যাকটিস সেশনের একটি ছবি শেয়ার করে অন্বেষা লিখেছেন, ‘সারা বছর আমি নাচের চর্চায় থাকি না, শিখিওনি কোনোদিন। নামী চ্যানেলের সুবাদেই আমার নাচে হাতেখড়ি বা বলা ভালো হাতে-পায়ে খড়ি!’ ছবিতে তাঁর পাশে দেখা যাচ্ছে কোরিওগ্রাফার ঈশা আর ভাগ্যশ্রীকে। অন্বেষার চোখে তাঁরা কোনো সাধারণ মানুষ নন, বরং সাক্ষাৎ ‘ম্যাজিসিয়ান’ বা ‘দেবী’। অভিনেত্রী অকপটে স্বীকার করেছেন, ‘এদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটাই ডান্স। যারা নাচ জানেন, তারা সবাই আমার চোখে অপ্সরা!’
অহং বিসর্জনের পাঠ:
নাচ অন্বেষাকে কী শেখায়? অভিনেত্রী মনে করেন, নাচ তাঁকে মাটির কাছাকাছি থাকতে শেখায়। তাঁর কথায়, ‘নাচে গিয়ে আমি বারবার উপলব্ধি করি—মাটির সঙ্গে জুড়ে থাকো। আমার আসল জায়গাটা মনে করিয়ে দেয় যে তুমি কিচ্ছু পারো না অন্বেষা! আমার মধ্যে যতটুকু ‘আমি আমি’ ভাব আছে, নাচ সেটাকে এক নিমেষে শেষ করে দেয়।’ শুরুতে স্টেপস দেখে একটু আধটু ‘ঘ্যান ঘ্যান’ করলেও করিওগ্রাফারদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন তিনি। তাঁর দাবি, নাচের মধ্যে সামান্য খুঁত থাকলেও থাকুক, কিন্তু পরিশ্রম আর শেখার তাগিদটাই আসল।
সোনার সংসারের আসর:
আপাতত একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেই ক্ষান্ত থেকেছেন অভিনেত্রী। বড় চমক তোলা থাকছে আসল মঞ্চের জন্য। অন্বেষা ছাড়াও ঈশানী, মোহনা, নন্দিনী, সাইনা বা তনিষ্কাদের মতো তুখোড় পারফর্মারদের দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা। অন্বেষার কথায়, ‘আমার সহকর্মীরা সবাই এক সে বড়কর এক পারফর্মার!’
জি বাংলার মেগা মঞ্চে শেষমেশ অন্বেষা কী কামাল দেখান, এখন সেদিকেই তাকিয়ে তাঁর অগুনতি ভক্ত। অভিনয়ের মতো নাচেও কি তিনি ‘ম্যাজিক’ করবেন? উত্তর মিলবে খুব শীঘ্রই। তবে অন্বেষা-ঋত্বিক জুটির আনন্দী খুব শিগগির বিদায় নিচ্ছে জি বাংলার পর্দা থেকে, তাই মন খারাপ অভিনেত্রীর ভক্তদের। অন্বেষাকে দ্রুত ছোটপর্দায় দেখতে চান তাঁরা।