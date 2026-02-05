Edit Profile
    '১৯ বছরেও ওর ভাবনা-চিন্তা বিরাট ছিল আজও আছে...', অরিজিৎ প্রসঙ্গে যা বললেন অন্তরা

    Published on: Feb 05, 2026 9:58 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন বছরের শুরুতেই প্লেব্যাক সিঙ্গিং থেকে বিরতি নেওয়ার ঘোষণা করে সকলকে চমকে দেন অরিজিৎ সিং। এই মুহূর্তে অরিজিৎ শুধুমাত্র বলিউড নয়, গোটা বিশ্বের সংগীত প্রেমিক মানুষদের কাছে এমন একটি নাম যাকে ছাড়া গান ভাবাই যায় না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই অরিজিৎ সিং-এর এই পোস্ট সকলকে ভাবিয়েছিল।

    অরিজিৎ প্রসঙ্গে যা বললেন অন্তরা

    তবে প্লেব্যাক সিঙ্গিং থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও তিনি গান থেকে বিরতি নিচ্ছেন না সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। নিজের অ্যালবাম তৈরি করার জন্যই এই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে কথাও জানাতে ভোলেননি তিনি।

    ইন্ডাস্ট্রির কিছু মানুষ যেমন অরিজিৎ সিং-এর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন কেউ কেউ আবার অনুরোধ করেছেন অরিজিৎ সিংকে প্লেব্যাক দুনিয়ায় ফিরে আসতে। এসব কিছুর মধ্যেই জি বাংলার সারেগামাপা - এর মঞ্চে গায়িকা অন্তরে মিত্রকে অরিজিৎ সিং-এর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করলে কী বলেন তিনি?

    অন্তরা বলেন, ‘আমাদের প্রথম আলাপ যখন আমাদের ১৭ বা ১৮ বছর বয়স। দীর্ঘদিনের বন্ধু ও। তবে একটা কথা বলতেই হয়, ও ১৭ বছর বয়সেও যেমন বিরাট করে ভাবতে পারতো আজও ওর ভাবনাচিন্তা বিরাট। ওর ভাবনা চিন্তা এত বড় বলেই আজ ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এত বড় করে।’

    অন্তরা বলেন, ‘একটা সময় ও স্বপ্ন দেখত বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার আর যখন দেখি সেইসব শিল্পীরা ওর সঙ্গে কাজ করার জন্য ওর কাছে আসছে তখন দেখে ভীষণ আনন্দ হয়। ওকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই।’

    প্রসঙ্গত, খুব সম্প্রতি জিয়াগঞ্জ এসেছিলেন আমির খান। অনেকেই ভেবেছিলেন গায়কের সিদ্ধান্ত বদল করার অনুরোধ জানাতেই হয়তো আমিরের এই আগমন। কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যায় আমির খানের আগামী ছবির গান নিয়ে আলোচনা করার জন্যই তিনি এসেছিলেন অরিজিৎ সিং এর বাড়িতে।

    প্লেব্যাক সিঙ্গিং থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও অরিজিৎ জানিয়েছেন তিনি যাদের কথা দিয়েছেন সেই কথা তিনি রাখবেন। সব গান রেকর্ড হতে হতে ২০২৭ সাল হয়ে যাবে তাই আপাতত অরিজিৎ সিংকে সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে আরও বেশ কিছু সময় শুনতে পাবেন শ্রোতারা

    News/Entertainment/'১৯ বছরেও ওর ভাবনা-চিন্তা বিরাট ছিল আজও আছে...', অরিজিৎ প্রসঙ্গে যা বললেন অন্তরা
