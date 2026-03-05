‘বিতর্ক কেন সেটাই বুঝতে পারছি না…', দীপিকার ৮ ঘণ্টা বিতর্কে যা বললেন অনুভব
মা হওয়ার পর ৮ ঘন্টা কাজের শর্ত তোলায় দীপিকাকে নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয় সমস্ত মহলে। পরিচালক থেকে অভিনেতা অভিনেত্রী কিছু মানুষ যখন দীপিকাকে সমর্থন করেছেন কিছু আবার বিপরীতে কথাও বলেছেন। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটাকে বিতর্ক মানতেই নারাজ পরিচালক অনুভব সিনহা।
মা হওয়ার পর ৮ ঘন্টা কাজের শর্ত তোলায় দীপিকাকে নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয় সমস্ত মহলে। পরিচালক থেকে অভিনেতা অভিনেত্রী কিছু মানুষ যখন দীপিকাকে সমর্থন করেছেন কিছু আবার বিপরীতে কথাও বলেছেন। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটাকে বিতর্ক মানতেই নারাজ পরিচালক অনুভব সিনহা।
সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে শুভঙ্কর মিশ্রের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনুভব বলেন, ‘যদি একজন অভিনেতা যিনি ৬ ঘন্টা কাজ করতে চান। যদি এর বেশি কাজ না করতে চান তাহলে এতে আপত্তি করার কিছু নেই। যদি আপনার এতে অসুবিধা হয় তাহলে তার সঙ্গে কাজ করবেন না। তাহলেই তো হয়ে গেল। এই নিয়ে বিতর্ক কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।'
আরও পড়ুন: উত্তরবঙ্গে শেষ BAD-এর শ্যুটিং, বিদায়বেলায় রঙের খেলায় মাতলেন দেব-রুক্মিণী
২০১৮ সালে ‘মুল্ক’ ছবিতে প্রয়াত ঋষি কাপুরের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে অনুভব ব্যাখ্যা করেন যে নমনীয়তা এবং সংলাপ কীভাবে দ্বন্দ্ব এড়াতে সাহায্য করেছিল। তিনি জানান, চিত্রনাট্য পড়ার পর ঋষি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি রাতে শুটিং করতে পছন্দ করেন না।
অনুভবের কথায়, অবশেষে তারা আলোচনা করে সীমিত সংখ্যক রাতের শুটিংয়ের বিষয়ে একমত হন। চিত্রগ্রহণের সময় সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, বিষয়টি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করা হয়েছিল। অনুভব জানান, ঋষি কাপুরের সাথে কাজ করা আনন্দের ছিল, তিনি আরও বলেন যে যেহেতু তিনি ছবিতে ঋষিকে চেয়েছিলেন, তাই সময়সূচী পরিবর্তন করা কখনই কোনও সমস্যা ছিল না।
দীপিকার আট ঘন্টার শিফটের কথা উল্লেখ করে অনুভব জানান যে তিনি গসিপে বিশ্বাস করেন না। তিনি এও জানান, দীপিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেননি তিনি। তবে, ওম শান্তি ওম তারকাদের সঙ্গে যারা কাজ করেছেন তাদের সাথে কথা বলার পর তিনি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন। সকলেই বলেছিলেন দীপিকা ভীষণ ভালো একজন অভিনেত্রী।
আরও পড়ুন: তন্বীর পর এবার ‘চিরদিনই’ থেকে বাদ সুতীর্থ? 'গত একমাস ধরে...', যা বললেন অভিনেতা
অনুভবের মতে, সময়সূচী বা পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে থাকা উচিত। অভিনেতারা বিশাল সিনেমার পর্দায় উপস্থিত হন, যেখানে ক্লান্তির সামান্য লক্ষণও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ধরনের উদ্বেগ বিতর্কিত নয় বরং বাস্তবসম্মত।
দীপিকা-সন্দীপ বিতর্ক সম্পর্কে
দীপিকা পাড়ুকোন এবং পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় যখন তিনি প্রভাস অভিনীত প্যান-ইন্ডিয়া চলচ্চিত্র স্পিরিট থেকে বেরিয়ে আসেন, কারণ সৃজনশীল পদ নিয়ে মতবিরোধ এবং আট ঘন্টা কর্মদিবসের অনুরোধ ছিল। দীপিকা ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর সেই জায়গায় আসেন তৃপ্তি দিম্রি।
অনুভব সিনহা এবং দীপিকার সর্বশেষ কাজ সম্পর্কে
অনুভব সিনহা সম্প্রতি তাপসী পান্নু অভিনীত কোর্টরুম ড্রামা ‘আসি’ পরিচালনা করেছেন। এতে অভিনয় করেছেন কানি কুসরুতি, রেবতী, মনোজ পাহওয়া, কুমুদ মিশ্র এবং মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব। প্রায় ৩০ কোটি বাজেটে নির্মিত এই ছবিটি তার অভিনয় এবং সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর জন্য প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু বক্স অফিসে খুব একটা ভালো ব্যবসা করেনি, প্রথম সপ্তাহে প্রায় ৭ কোটি আয় করেছে এই সিনেমা।