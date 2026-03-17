অঙ্কে গোল্ড মেডেল পেল ‘দেবের মেয়ে’ অনুমেঘা! কোন ক্লাসের ছাত্রী সে, কোন স্কুল?

অঙ্কে গোল্ড মেডেল পেল ‘দেবের মেয়ে’ অনুমেঘা! কোন ক্লাসের ছাত্রী সে, কোন স্কুল?
শিশুশিল্পী হিসেবে একাধিক প্রোজেক্টে দেখা গিয়েছে অনুমেঘা কাহালিকে। সদ্যই দেবের মেয়ে হিসেবে কাজ করেছেন প্রজাপতি ২ সিরিয়ালে। অভিনয়ের পাশাপাশি লেখাপড়াতেও তুখোড়, অঙ্কে গোল্ড মেডেল পেল খুদে।
শিশুশিল্পী হিসেবে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছে অনুমেঘা কাহালি। বড় পর্দায় প্রথম কাজ অনুমেঘার কাবুলিওয়ালা-র মিনি হিসেবে। শাখা-প্রশাখা, অচিন্ত আইচ-এর মতো ওয়েব সিরিজেও দেখা গিয়েছে অনুমেঘাকে। এমনকী, দেবের মেয়ে হিসেবে কাজ করেছেন প্রজাপতি ২ সিরিয়ালে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুমেঘার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে সোমবার একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। যেখানে স্কুল ড্রেস পরে অনুমেঘা, গলায় একটি সোনার মেডেল। সঙ্গে একটি সার্টিফিকেট। সঙ্গে লেখা, ‘ম্যাথস অলিম্পিয়াডের আগের দিনও প্রজাপতির শ্যুট ছিল। কখনো ভাবিনি গোল্ড মেডেল আসবে। ভীষণ খুশি।’
সার্টিফিকেট বলছে নিউটাউনের অর্কিড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা অনুমেঘার, সেই স্কুলেরই ক্লাস ফোরের ছাত্রী সে। অর্থাৎ, এবার সে পঞ্চম শ্রেণিতে উঠবে। ছোটবেলা থেকেই শ্যুটে ব্যস্ত। এমনকী, সিনেমা-সিরিজের পাশাপাশি এইটুকু মেয়েকে সামলাতে হয় মেগা সিরিয়ালের শ্যুটের চাপও। বোধিসত্বর বোধবুদ্ধি', 'মিঠাই', 'হরগৌরী পাইস হোটেল'-এর মতো ধারাবাহিকে দেখা মিলেছে এই খুদের।
এর আগে অনুমেঘার মা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, ছোটবেলা থেকেই অনুমেঘা লেখাপড়া করতে ভালোবাসে। শুটিং চলাকালীন অনুমেঘা নাকি ফাঁকে ফাঁকে নিজের পড়াশোনা করে নেয়। বাবা-মায়ের কথায়, ‘সিনের ফাঁকে বই নিয়ে পড়ে। কিছু বললেই সেটা মন দিয়ে করত। স্কুলের পেন্ডিং কাজও শুটিংয়ের ফাঁকে শেষ করে ফেলে। আসলে ক্লাস টেস্টে ২০-তে ২০ পেতে হবে—এটা ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছে।’
যদিও অনুমেঘার মা জানান, তাঁদের তরফ থেকে মেয়ের উপর কোনো জোর দেওয়াই হয় না। তা সে পরীক্ষায় দারুণ ফলাফল করার হোক বা বড় অভিনেত্রী হওয়ার। মেয়ে যেমনভাবে এগোতে চাইবে, তাঁরা সেভাবেই মেয়েকে সাপোর্ট করবেন। কোনো চাপ নেই তাঁদের তরফ থেকে। নিজের স্বপ্ন, নিজের পথ— সবটাই ঠিক করবে অনুমেঘা নিজে।
খুদেকে তাঁর সাফল্যের জন্য ভালোবাসায় ভরিয়েছে নেটিজেনরাও। কমেন্ট করেছেন ইধিকা পাল। যাকে অনুমেঘার মা হিসেবে দেখা গিয়েছে প্রজাপতি ২-তে। ইধিকা লেখেন, ‘অনেক শুভেচ্ছা বাচ্চা…’! জবাব দিয়ে অনুমেঘা লেখেন, ‘থ্যাঙ্ক ইউ দিদি’।