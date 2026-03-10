বন্ধু সতীশের মেয়ের ‘বাবা’-র দায়িত্বে অনুপম, অভিভাবক হিসাবে যোগ দিলেন বংশিকার স্কুল অনুষ্ঠানে

বন্ধু সতীশের মেয়ের ‘বাবা’-র দায়িত্বে অনুপম, অভিভাবক হিসাবে যোগ দিলেন বংশিকার স্কুল অনুষ্ঠানে
অনুপম খের জানিয়েছেন, সতীশ কৌশিকের মেয়ে বংশিকার স্কুলের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মেয়ের পারফরম্যান্সে তিনি আনন্দিত।
বলিউড অভিনেতা সতীশ কৌশিক যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন যে দুজন মানুষ সব থেকে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন তারা হলেন অনুপম খের এবং অনিল কাপুর। সতীশের সব থেকে ভালো দুজন বন্ধু বলতে ছিলেন এঁরাই। এছাড়াও নীনা গুপ্তার সঙ্গে ভীষণ ভালো বন্ধুত্ব ছিল প্রয়াত অভিনেতার।
২০২৩ সালের ৯ মার্চ আচমকারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান সতীশ। পিছনে রেখে যান পরিবারের বাকি সদস্যদের। সতীশ মারা যাওয়ার পর তাঁর কন্যার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন অনুপম খের। তিনি যে নিজের বন্ধুত্বের ভূমিকা যথাযথ পালন করছেন সেটা আরো একবার স্পষ্ট হয়ে যায় সতীশ কৌশিকের মেয়ের স্কুল অনুষ্ঠানের ছবি দেখে।
সম্প্রতি একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে দেখতে পাওয়া যায়, অনুপম সতীশ কৌশিকের কন্যা বংশিকার স্কুলে অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন স্কুলের নাটকে বংশিকার অভিনয় দেখার জন্য। তিনি নিজের একাউন্টে ছবি পোস্ট করে স্মরণ করেন, এক সময় দিল্লিতে তাঁরা পথ্য নাটক করতেন একসঙ্গে।
অনুপম লেখেন, একজন অভিভাবক হিসাবে এবং শিকার স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের। বহু বছর আগে সতীশ আর আমি দিল্লিতে স্ট্রিট প্লে করতাম। বংশিকাও একজন প্রতিভাবান, পরিশ্রমী এবং ভালো অভিনেত্রী। স্কুলের অনুষ্ঠানে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করার জন্য ওকে অভিনন্দন জানাই। এই ভাবেই যাতে ভবিষ্যতে সমস্ত অনুষ্ঠানে ও যোগ দিতে পারে তার জন্য শুভকামনা জানাই।
ছবি পোস্ট করার সাথে সাথে অনুষ্ঠানে বংশিকার অভিনয়ের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন অনুপম। ভিডিওটি শেয়ার করে সতীশ কন্যার অভিনয়ের প্রশংসা করার পাশাপাশি উপস্থাপনা এবং স্কুলের প্রশংসা করেছেন অনুপম।
সতীশ কৌশিকের মৃত্যু
সতীশ কৌশিক, একজন বহুমুখী অভিনেতা, লেখক, পরিচালক এবং প্রযোজক, প্রশংসিত অভিনয় এবং হাস্যরসের মিশ্রণের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার স্থান তৈরি করেছিলেন। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে তিনি মিস্টার ইন্ডিয়া, সাজন চলে সাসুরাল এবং জুদাইয়ের মতো জনপ্রিয় ছবিতে কাজের জন্য পরিচিতি লাভ করেন। ২০২৩ সালের ৯ মার্চ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। অনুপম খেরই ছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বন্ধুর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছিলেন।
পেশাদারিত্বের দিক থেকে, অনুপম খেরকে পরবর্তীতে দেখা যাবে ‘খোসলা কা ঘোসলা ২' ছবিতে, যা দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ২০০৬ সালের প্রিয় ছবির সিক্যুয়েল। মূল ছবিটি তার প্রাসঙ্গিক গল্প বলার ধরণ এবং স্মরণীয় অভিনয়ের জন্য ভক্তদের কাছে প্রিয়। বর্তমানে ছবিটির শুটিং চলছে, অভিনেতারা নিয়মিতভাবে সেট থেকে বিটিএস মুহূর্তগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করছেন।