    ‘যতই টাকার প্রয়োজন হোক না কেন…’, কেশ প্রতিস্থাপন করতে কেন আপত্তি অনুপমের?

    অনুপম খের মনে করেছেন, তাঁর ছেলে সিকন্দর খের তাঁকে চুল বৃদ্ধির তেল ব্যবহার করার কথা ভাবতে বারণ করেছিলেন। তিনি এও প্রকাশ করেছেন যে তিনি চুল প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

    Mar 19, 2026, 23:32:50 IST
    By Swati Das Banerjee
    ১৯৮১ সালে যখন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। এরপর দীর্ঘ কেরিয়ারে একের পর এক হিট সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। কিন্তু সুদর্শন ব্যাক্তি হলেও তাঁর মাথায় চিরকাল চুলের পরিমান ছিল কম, নেই বললেও চলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি পরচুল ব্যবহার করলেও তাঁকে বেশিরভাগ সময় চুলহীন ভাবেই দেখা গিয়েছে।

    কেশ প্রতিস্থাপন করতে কেন আপত্তি অনুপমের?
    কেশ প্রতিস্থাপন করতে কেন আপত্তি অনুপমের?

    সম্প্রতি পিঙ্কভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, অনুপম খের জানান যে চুল প্রতিস্থাপনকারী সংস্থাগুলি তাঁকে চুল প্রতিস্থাপনের জন্য অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে চুল প্রতিস্থাপনের জন্য অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন।

    তিনি বলেন, ‘আমি প্রতিটি হেয়ার-উইভিং কোম্পানি বা ডাক্তারের স্বপ্ন। অনেকেই চুল প্রতিস্থাপন করানোর জন্য টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল আমায়। আমি তাদের সেই সুযোগ দিইনি। আমার যতই টাকার প্রয়োজন হোক না কেন, আমি টাকা নেব না কারণ আমার মনে হয় আমি আর সেই ব্যক্তি থাকব না।’

    তিনি আরও বলেন, ‘যখন সিকন্দর খুব ছোট ছিল, আমি একবার একটি খবরের কাগজ পড়ছিলাম এবং আমি জানতাম না যে এতে চুলের তেলের বিজ্ঞাপন আছে। সিকন্দর ভেবেছিল আমি সেই বিজ্ঞাপনটি দেখছি, তাই সে বলেছিল, ‘বাবা, এটা ভাবারও চেষ্টা করো না।’

    অনুপম খেরের আসন্ন সিনেমা

    অনুপমকে শীঘ্রই ‘খোসলা কা ঘোসলা ২’-এ দেখা যাবে। প্রশান্ত ভাগিয়া পরিচালিত এবং ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার, সবিতা রাজ হিরেমঠ এবং রাজ হিরেমঠ প্রযোজিত এই ছবিটি ২০০৬ সালের কাল্ট ক্লাসিক খোসলা কা ঘোসলা!-এর সিক্যুয়েল। এতে রণবীর শোরি, পারভিন দাবাস, কিরণ জুনেজা এবং বোমান ইরানি তাঁদের চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে।

    News/Entertainment/‘যতই টাকার প্রয়োজন হোক না কেন…’, কেশ প্রতিস্থাপন করতে কেন আপত্তি অনুপমের?
