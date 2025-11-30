Anupam Kher: ভাং-গাঁজা খেয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড! ‘আকাশের দিকে তাকিয়ে…’, অভিজ্ঞতা ভাগ ৭০ বছর বয়সী অনুপম খেরের

বহু বছর ধরে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে সাফল্যর সঙ্গে কাজ করে আসছেন অনুপম খের। সারাংশ (১৯৮৪), রাম লক্ষন (১৯৮৯), কর্ম (১৯৮৬), দাবাং (২০১০), এবং এমএস ধোনি – দ্য আনটোল্ড স্টোরি (২০১৬), কাশ্মীর ফাইলস (২০২১)-এর মতো হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি দর্শকদের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বর্ষীয়ান অভিনেতা খোলসা করলেন সেই সময়ের যখন তিনি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (এনএসডি) তে থাকাকালীন গাঁজা এবং 'ভাং' খেয়েছিলেন।
ইউটিউবে আনফিল্টারড বাই সামদিশে ৭০ বছর বয়সী অনুপম খের তুলে ধরলেন যৌবনের সেই স্মৃতি। অনুপম জানান, খুব বেশি হলে গাঁজায় দু' টান দিয়েছিলেন। এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি বিমান দেখতে থাকেন। অনুপমের কথায়, ‘ওটা খুব সম্ভবত তখন এয়ারপোর্ট থেকে টেকঅফ করেছিল। তাকিয়ে ছিলাম যতক্ষণ না ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হয়।’
মস্করা করে বলেন, ‘আমার তো মনে হয় যতক্ষণ না প্লেনটা হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে গিয়েছিল, আমি ওরকম হাঁ করে তাকিয়েই ছিলাম’! অভিনেতা জানান, রীতিমতো দিশেহারা লাগছিল তাঁর, নিজেকে পাগল-পাগল লাগছল।
এখানেই শেষ নয়, ভাঙের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নে এবার অনুপম খের। জানান, ‘সত্যি বলছি জীবনে আর খাব না। ভাং খেয়ে একটানা ৮ ঘণ্টা হেসেছিলাম।’ তাঁর হোস্টেলের সকলে মিলে সেবার ভাঙ খেয়েছিলেন। অভিনেতা জানান, তাঁর ব্যাচমেটরা ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডেনকে বলছিলেন, ‘মিলিটারির লোকেরা আসছে’। অনুপম হাসতে হাসতে বন্ধুদের অনুরোধ করেছিলেন, ‘আমাকে বাঁচাও। আমি মনে হয় মরে যাব’। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর বন্ধুরা কেউ তাঁর কথা শুনতেই পায়নি। সঙ্গে আরও জানান, এরপর কখনো আর ভাং খাওয়ার তো দূর, ছোঁয়ার কথাও ভাবেননি।
এই বছর 'ইমার্জেন্সি', 'তুমকো মেরি কসম', 'মেট্রো ইন ডিনো' এবং 'তানভি দ্য গ্রেট'-এ দেখ গিয়েছে অনুপম খেরকে।
