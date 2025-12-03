Edit Profile
    'অভিযোগ নয়…', ইলন মাস্ককে ট্যাগ করে পোস্ট অনুপম কেন এমন লিখলেন? হঠাৎ হল কী ?

    অনুপম খেরের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি এখন সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ককে ট্যাগ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে ইলন মাস্ককে ট্যাগ করলেন তিনি?

    Updated on: Dec 03, 2025 10:43 PM IST
    By Sayani Rana
    অনুপম খেরের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি এখন সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ককে ট্যাগ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে ইলন মাস্ককে ট্যাগ করলেন তিনি? কী ভাবছেন কোনও কোলাবরেশন? বর্তমানে অনেকেই এই ধরনের কোলাবরেশন করেই থাকেন। না না তা মোটেই নয়। ঘটেছে একেবারে বিপরীত ঘটনা।

    'অভিযোগ নয়…', ইলন মাস্ককে ট্যাগ করে পোস্ট অনুপম কেন এমন লিখলেন? হঠাৎ কী হল?
    'অভিযোগ নয়…', ইলন মাস্ককে ট্যাগ করে পোস্ট অনুপম কেন এমন লিখলেন? হঠাৎ কী হল?

    আসলে ইলন মাস্ক কিন্তু এখন আর কেবল বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি নন, বরং তিনি এক্স-এর বর্তমান মালিকও বটে। আর অনুপম খেরের এক্স হ্যান্ডেলেই ঘটেছে মহাবিপত্তি। আর তা জানানোর জন্যই অনুপম এই পোস্টটি করেন।

    তিনি লেখেন, ‘প্রিয় মিঃ ইলন মাস্ক। গত ১৫ দিনে আমি আমার ৯,০০,০০০ -এর বেশি ফলোয়ার হারিয়েছি। আপনি বা আপনার টিমের কেউ কি জানেন হঠাৎ এটা কেন হল? এটা একটা পর্যবেক্ষণ, অভিযোগ নয়। এখন পর্যন্ত।’

    অনুপম খেরের বর্তমানে ট্যুইটারে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে। তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর অনুরাগীরা নানা মন্তব্য করেছেন। তাঁরা অনেক কিছু জিজ্ঞাসাও করেছেন। এক ভক্ত জানতে চেয়েছেন, ‘আপনার কাছে ৯ লক্ষ ফলোয়ার কী?’

    আর একজন লিখেছেন, ‘স্যার, যেসব অ্যাকাউন্ট আর ট্যুইটারে নেই বা ব্লক করা হয়েছে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’ আর একজন লিখেছেন, ‘স্যার, আপনার মায়ের সঙ্গে একটি ভিডিয়ো আপলোড করুন, এবং এতেই দেখবেন ফলোয়ার বাড়বে।’ আর এক ব্যক্তি মন্তব্য করেন, ‘ওরা বট, স্যার।’

    News/Entertainment/'অভিযোগ নয়…', ইলন মাস্ককে ট্যাগ করে পোস্ট অনুপম কেন এমন লিখলেন? হঠাৎ হল কী ?
