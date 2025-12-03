'অভিযোগ নয়…', ইলন মাস্ককে ট্যাগ করে পোস্ট অনুপম কেন এমন লিখলেন? হঠাৎ হল কী ?

'অভিযোগ নয়…', ইলন মাস্ককে ট্যাগ করে পোস্ট অনুপম কেন এমন লিখলেন? হঠাৎ হল কী ?
অনুপম খেরের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি এখন সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ককে ট্যাগ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে ইলন মাস্ককে ট্যাগ করলেন তিনি?
কী ভাবছেন কোনও কোলাবরেশন? বর্তমানে অনেকেই এই ধরনের কোলাবরেশন করেই থাকেন। না না তা মোটেই নয়। ঘটেছে একেবারে বিপরীত ঘটনা।
অনুপম খেরের বর্তমানে ট্যুইটারে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে। তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর অনুরাগীরা নানা মন্তব্য করেছেন। তাঁরা অনেক কিছু জিজ্ঞাসাও করেছেন। এক ভক্ত জানতে চেয়েছেন, ‘আপনার কাছে ৯ লক্ষ ফলোয়ার কী?’
আর একজন লিখেছেন, ‘স্যার, যেসব অ্যাকাউন্ট আর ট্যুইটারে নেই বা ব্লক করা হয়েছে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’ আর একজন লিখেছেন, ‘স্যার, আপনার মায়ের সঙ্গে একটি ভিডিয়ো আপলোড করুন, এবং এতেই দেখবেন ফলোয়ার বাড়বে।’ আর এক ব্যক্তি মন্তব্য করেন, ‘ওরা বট, স্যার।’
