বিয়ের দু'বছরের জন্মদিন, 'পার্টনার' প্রশ্মিতাকে আদুরে বার্তা অনুপমের, লিখলেন, 'দুটো বসন্ত…'

দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে গিয়েছে গাঁটছড়া বেঁধেছেন প্রশ্মিতা পাল ও অনুপম রায়। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ঘরোয়া অনুষ্ঠান করে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন গায়ক তথা সঙ্গীত পরিচালক অনুপম রায় এবং গায়িকা প্রশ্মিতা পাল। বিয়ের দু'বছর পূর্ণ হতেই স্ত্রীকে পাশে নিয়ে আদুরে বার্তা দিলেন অনুপম।
রবিবার তিনি সমাজমাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করে নেন। সেখানে সাদা টি -শার্ট ও কালো টাউজারে ধরা দেন তিনি। অন্যদিকে, প্রশ্মিতার পরনে ছিল সবুজ রঙের টি -শার্ট ও সাদা টাউজারে ধরা দেন তিনি। তাঁরা দু'জনেই রোদ চশমা পরেছিলেন। ছবিতে হাসি মুখে দেখা মেলে তারকা দম্পতির। ছবিটি শেয়ার করে অনুপম লেখেন, ‘দুটো বসন্ত কেটে গেল, ঠোঁটে নিয়ে বেঁচে থাকার গান।’ পাশাপাশি তিনি স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাতেও ভোলেনি। তিনি লেখেন, ‘শুভ বিবাহ বার্ষিকী পার্টনার।’
পোস্টটি প্রকাশ্যে আসতেই নানা কমেন্টে ভরে দিয়েছেন নেটিজেনরা একজন লেখেন, ‘আরো অনেক বসন্ত এমনি মধুর হোক। শত শীত হোক বসান্তের মতই রঙ্গীন আর সুন্দর। দুটিতে ভাল থাকবেন।’ আর একজন লেখেন, ‘আরও অনেক বসন্ত, এভাবেই পার হয়ে যাক, সঙ্গে নিয়ে ভালবাসা, হৃদয়ের রং, এ রঙিন হয়ে, আপনার লেখা আরও, প্রাণ পাক।’
অন্য এক নেটিজেন লেখেন, ‘এই বসন্তের শুভেচ্ছা। কিছু কিছু স্মৃতি আগের বসন্তের মনে পরবে হয়তো সেই গান জীবন খাতায় ভেসে উঠবে।’ গায়কের এক অনুরাগী লেখেন, ‘প্রতি বসন্তই এই ভাবে ভালোবাসায় রাঙিয়ে দিক দু’জনকেই ,মাতিয়ে রাখুক ঠোঁটে নিয়ে ভালবাসার গান।'
প্রসঙ্গত, এটা অনুপমের তৃতীয় বিয়ে। এর আগে পিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ২০২১ সালে অনুপমের দ্বিতীয় স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তার পর ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর পিয়াকে বিয়ে করেন অভিনেতা, পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় ট্রোলিং। যদিও সেই সময় গায়ককে সমবেদনা জানিয়েছেন নেটাপাড়ার একটা বড় অংশ। অপরদিকে, প্রস্মিতারও এটা দ্বিতীয় বিয়ে। আগে শৌনক নামে এক চিকিৎসকের সঙ্গে বিয়ে হলেও কয়েকমাসের মাথায় ডিভোর্স হয়। অনুপম ও প্রস্মিতার আলাপ পরিচয় বহু বছরের।