    'তুই আমার হিরো'র শেষ দিনের শ্যুটিং হয়ে গেল? অনুরাধার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই জোর চর্চা নেটপাড়ায়

    জি বাংলার সিরিয়ালগুলির মধ্যে অন্যতম একটি সিরিয়াল ‘তুই আমার হিরো’। প্রথম থেকেই এই ধারাবাহিকটি মানুষের মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। কিন্তু বিগত কিছু সপ্তাহ টিআরপি তালিকায় তেমন ফল লাভ করায় খুব সম্প্রতি ‘কুসুম’ ধারাবাহিকের সঙ্গে স্লট পাল্টাপাল্টি হয় এই ধারাবাহিকের।

    Published on: Feb 21, 2026 9:06 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    'তুই আমার হিরো'র শেষ দিনের শ্যুটিং হয়ে গেল?
    সচরাচর কোনও ধারাবাহিকের স্লট পাল্টে গেলে আন্দাজ করা হয় সেই ধারাবাহিকটির গল্প শেষের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হলো না। অবশেষে শেষ হতে চলেছে ‘তুই আমার হিরো’, অন্তত তেমনই আভাস পাওয়া গেল কিছু পোস্ট দেখে।

    আরও পড়ুন: সিঁথি ভর্তি সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, সাদামাটা এই বধূই আজকের বিখ্যাত খলনায়িকা,কে বলুন তো?

    ধারাবাহিকের অন্যতম অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায় একটি পোস্ট করেছেন যেখানে ধারাবাহিকের প্রায় প্রত্যেক কলাকুশলীদের একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, একটি বিশাল বড় পিচবোর্ডে ধারাবাহিকের পোস্টারের নিচে প্রত্যেককে সই করতেও দেখা যায়।

    এইভাবেই হাসি কান্নায় শেষ হল শেষ দিনের শ্যুটিং। ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করে অনুরাধা লেখেন, ‘তুই আমার হিরো অবশেষে শেষ হল। দেখা হবে আবার অন্য কোথাও অন্য কোনওভাবে। অনেক ধন্যবাদ আমাদের এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য।’

    অনুরাধার পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সকলে যেখানে সই করছে সেখানে সই করতে গিয়ে নিজের নাম বাংলায় ভুল লিখে ফেলে মোহনা। এই নিয়ে চলতে থাকে হাসাহাসি। কিন্তু এই হাসাহাসির মধ্যেও যেন কোথাও বেজে ওঠে বেদনার সুর। এতদিন একসঙ্গে কাজ করার সেই মুহূর্ত বারবার মনে পড়ে সকলের।

    আরও পড়ুন: 'নিজের গলায় ছুরি চালাতে পারব না... ', হঠাৎ এমন কথা কেন বললেন শ্বাশ্বত?

    তবে শুধু অনুরাধা একা নন, অভিনেতা অরুনাভ দে-ও বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘একসাথে। দেখতে থাকুন তুই আমার হিরো প্রতিদিন বিকেল ৫:৩০ মিনিটে শুধুমাত্র জি বাংলায়।’

    প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা দিয়েছে রুবেল ও মোহনা মাইতিকে। ধারাবাহিকে মোহনা মাইতিকে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়।

