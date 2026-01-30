Edit Profile
    'আগে থেকেই জানতাম, একটুও অবাক হইনি... ', অরিজিতের অবসর প্রসঙ্গে অকপট অনুরাগ বসু

    এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে খবরটি বারবার ঘোরাফেরা করছে সেটি হল চিরকালের জন্য প্লে ব্যাক সিঙ্গিং থেকে অবসর নিলেন অরিজিৎ সিং। এই খবরটি কার্যত সকলকে হতবম্ভ করে দিয়েছিল। বলিউড থেকে টলিউড সমস্ত তারকারা অরিজিৎ সিং-এর এই সিদ্ধান্ত শুনে স্তম্ভিত।

    Published on: Jan 30, 2026 8:45 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    অরিজিতের অবসর প্রসঙ্গে অকপট অনুরাগ বসু
    অরিজিতের অবসর প্রসঙ্গে অকপট অনুরাগ বসু

    এবার এই প্রসঙ্গে কথা বললেন চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুরাগ বসু। অনুরাগ বিবিসি হিন্দি সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন, অরিজিৎ সিং এর এই সিদ্ধান্ত জানার পর যখন সকলে অবাক হয়ে যায় আমি কিন্তু একটু অবাক হইনি। আমি ওকে অনেক দিন ধরে চিনি। আমার মনে হয় ও খুব প্রতিভাবান একজন মানুষ। গান গাওয়ার পাশাপাশি ও আরো অনেক কিছু করতে চায়।

    অনুরাগ বসু পরিচালিত বরফি ছবিতে গান গেয়েছিলেন অরিজিৎ সিং। সেই ছবির কথা স্মরণ করে অরিজিৎ বলেন, ও আমায় ওই সিনেমায় সহকারী হিসেবে নিয়োগ করতে বলেছিলেন। অনুরাগের এই বক্তব্য শুনে অনেকেই এখন মনে করছেন হয়তো অরিজিৎ চলচ্চিত্র নির্মাতা হওয়ার জন্যই গান থেকে বিরতি নিলেন।

    প্রসঙ্গত, শুধু বরফি নয়, অনুরাগ বসু পরিচালিত মেট্রো ইন দিনো ছবিতেও গান গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। গান গেয়েছেন বলিউডের প্রায় প্রত্যেক পরিচালকের পরিচালিত সিনেমায়। সর্বশেষ তিনি গান গাইলেন ভাইজানের ছবিতে। যে মানুষটা গান গাইলেই সিনেমা হিট হবে এমন মানুষের মনে হত, তার বিরতি ঘোষণায় কিছুটা সকলের স্তম্ভিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

