দুঃসময়ের মধ্যেও ভালো খবর! রামনবমীর দিন বাবা হলেন অনুরাগ, খুদের ছবি এল প্রকাশ্যে

দুঃসময়ের মধ্যেও ভালো খবর! রামনবমীর দিন বাবা হলেন অনুরাগ, খুদের ছবি এল প্রকাশ্যে
ইউটিউবার অনুরাগে দোভাল এবং তাঁর স্ত্রী রিতিকা চৌহান রামনবমীতে তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সম্প্রতি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের পর এটি তাঁদের জীবনে এক আনন্দের মোড় এনেছে।
ইউটিউবার এবং বিগ বস ১৭-এর প্রতিযোগী অনুরাগ দোভাল আবার এলেন খবরের শিরোনামে, তবে এবার এক হৃদয়স্পর্শী কারণে। সম্প্রতি ব্যক্তিগত এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জের কারণে খবরের শিরোনামে থাকা এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবার পিতৃত্বের স্বাদ পেলেন। অনুরাগের স্ত্রী রিতিকা চৌহান রবিবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এই খবর শেয়ার করেছেন।
অনুরাগ এবং তাঁর স্ত্রী রিতিকা চৌহান রামনবমীর শুভ অনুষ্ঠানে (২৭ মার্চ, ২০২৬) একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। দম্পতি এখনও তাঁদের ছেলে বা মেয়ে হয়েছে কিনা তা প্রকাশ করেননি, তবে রিতিকা ইনস্টাগ্রামে এই আনন্দের খবর শেয়ার করেছেন। নবজাতকের ছোট্ট পায়ের একটি স্পর্শকাতর ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘রামনবমীর পবিত্র ও শুভ অনুষ্ঠানে, ঈশ্বর আমাদের তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান উপহার দিয়েছেন।’
এই মাসের শুরুতে, তিনি তাঁর আন্তঃধর্মীয় বিবাহের কারণে তাঁর বাবা-মা এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁকে মানসিকভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করার অভিযোগ করেছিলেন। পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয় যখন অনুরাগে ইনস্টাগ্রাম লাইভে গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনা ঘটান। বিতর্কের মধ্যে, তাঁর স্ত্রী রিতিকা তাঁর শ্বশুরবাড়ির পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন যে তিনি এবং তাঁর পরিবার ভুল বোঝাবুঝির শিকার হচ্ছেন এবং শীঘ্রই তাঁর পক্ষ থেকে সবকিছু জানাবেন।
আরও পড়ুন: মা অন্নপূর্ণার আরাধনায় ব্যস্ত কোয়েল, পুজোর আমেজে মেতে গোটা মল্লিক পরিবার
তবে আপাতত অনুরাগ অনেকটাই সুস্থ। সম্প্রতি একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমি ভাবতে পারিনি আমি সুস্থ হব, হাঁটতে পারব। যারা এই সময়ে আমার পাশে ছিলেন, তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আবার নতুন জীবন পেলাম। আপনারা আমার পরিবারের থেকেও আপন।’
তবে রিতিকা সন্তানের খবর ভাগ করে নিলেও অনুরাগ এই বিষয়ে এখনও কিছু পোস্ট করেননি। আশা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই তিনি এই খবরটি নিজে জানাবেন সকলকে।
অনুরাগ দোভাল সম্পর্কে:
অনুরাগ দোভাল একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ইউটিউবার, যিনি তাঁর মোটো-ভ্লগিং কন্টেন্ট এবং শক্তিশালী ফ্যান ফলোয়িংয়ের জন্য পরিচিত, প্রায়শই তাঁকে ‘UK07 Rider’ কমিউনিটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বিগ বস ১৭-তে অংশগ্রহণের পর তিনি আরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তখন থেকে ব্র্যান্ডগুলির সাথে সহযোগিতা করে এবং প্ল্যাটফর্ম জুড়ে আকর্ষক কন্টেন্ট তৈরি করে একটি সফল ডিজিটাল ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন।
আরও পড়ুন: ‘নিশা’র ভয়ে তটস্থ সকলে, স্ক্যানার দিতে আপত্তি উবারচালকের! বিপাকে শ্রুতি
তবে বিগত কিছু মাস ধরে তিনি ব্যাক্তিগত কারণে বার বার খবরের শিরোনামে আসছিলেন। অবশেষে একটি লাইভে এসে তিনি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা বলেন। এরপরেই গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।