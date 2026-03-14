প্রার্থনাই শেষ ভরসা! আইসিইউ থেকে বের করতেই ফের অবস্থার অবনতি অনুরাগের
আইসিইউ থেকে অল্প সময়ের জন্য ছাড়া পাওয়ার পর অনুরাগ ডোভালের অবস্থা ফের খারাপ হয়েছে। ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে এই অবনতি বলে জানিয়েছেন তাঁর ম্যানেজার। তাঁর সর্বশেষ স্বাস্থ্য আপডেট পড়ুন।
বিগ বস ১৭-এর প্রতিযোগী এবং ইউটিউবার অনুরাগ ডোভালের অবস্থা বৃহস্পতিবার আইসিইউ থেকে অল্প সময়ের জন্য বেরোনোর পরে আরও খারাপ হয়েছে। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে লাইভ চলাকালীন গাড়ি দুর্ঘটনার পর তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর ম্যানেজার রোহিত পান্ডে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি আপডেট দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে তাঁর অবস্থা গুরুতর এবং তারপর থেকে তা আরও খারাপ হয়েছে।
অনুরাগ ডোভালের ম্যানেজার রোহিত শনিবার ভোরের দিকে, তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অনুরাগের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি আপডেট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আপডেট: অনুরাগ ভাইয়ের অবস্থা আজ সকাল পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল কিন্তু তাঁর অবস্থা গুরুতর এবং আরও খারাপ হয়েছে কারণ দুর্ঘটনায় তাঁর ফুসফুস আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এর ফলে একটি গুরুতর সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। তাঁর গুরুতর নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে। তিনি বর্তমানে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে আছেন। আমরা আপনাদের সকলের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করছি।’
বৃহস্পতিবার, অনুরাগ আইসিইউ থেকে ডিসচার্জ হয়েছিলেন। রোহিত তাঁর অবস্থার আপডেট দেওয়ার সময় অনুরাগের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। সেলফিতে ইউটিউবারকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে হাসতে এবং শান্তির চিহ্ন দেখাতে দেখা গেছে। ছবির সাথে তিনি লিখেছিলেন, ‘আপডেট: অনুরাগ ভাই আইসিইউ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁর সাথে ২৪x৭ আছি। তাঁর দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করুন।’
কেন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অনুরাগ ডোভাল?
অনুরাগ একটি ইউটিউব ভিডিও পোস্ট করে তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি তাঁর আন্তঃধর্মীয় বিবাহের কারণে তাঁর পরিবার তাঁকে মানসিকভাবে নির্যাতন ও হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি এই আবেগপূর্ণ ভিডিওটিকে তাঁর ‘শেষ’ ভিডিও বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর এবং তাঁর ভাই কালাম ইঙ্কের যদি কিছু হয় তবে তাঁর বাবা-মা এবং ভাই দায়ী থাকবে।
এর কয়েকদিন পর, অনুরাগ লাইভ চলাকালীন তাঁর গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। কালাম দাবি করেছেন যে এর পরে, ইউটিউবারদের ভক্তরা তাদের বাড়ির বাইরে জড়ো হয়েছিল এবং তাদের 'জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার' হুমকি দিয়েছিল।
এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, অনুরাগের ম্যানেজার লিখেছেন, 'এই মুহূর্তে, আমাদের অগ্রাধিকার হল অনুরাগের স্বাস্থ্য এবং আরোগ্য লাভ, পাশাপাশি রীতিকা ভাবির সুস্থতা, কারণ তিনি প্রায় নয় মাসের গর্ভবতী। আমরা কোনও ভিডিও বা মন্তব্যের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না কারণ এটি উপযুক্ত সময় নয়। অনুরাগ ডোভালকে সুস্থ হতে দিন, তারপর আমরা একটি বিবৃতি দেব।'