    পাশে পাননি বাবা মাকে, বিপদের সময় ভক্তরাই হয়ে উঠলেন ‘পরম বন্ধু’, আপ্লুত অনুরাগ

    UK07 Rider নামে পরিচিত অনুরাগ ডোভাল ভক্ত এবং তাদের পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

    Mar 23, 2026, 15:17:11 IST
    By Swati Das Banerjee
    ইউটিউবার এবং বিগ বস ১৭-এর প্রতিযোগী অনুরাগ ডোভাল, যিনি UK07 Rider নামেও পরিচিত, একটি বড় গাড়ী দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়ার পর বর্তমানে সুস্থ হচ্ছেন। প্রাক্তন বিগ বস প্রতিযোগী একবার ইনস্টাগ্রাম লাইভে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে, দ্রুত পদক্ষেপ এবং তাৎক্ষণিক হাসপাতালে ভর্তির ফলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

    এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। সম্প্রতি তিনি একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে ভক্তদের তাদের ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং ভক্তদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া বার্তাগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রবিবার, অনুরাগ ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো বার্তা শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকে ভালবাসা পাননি, কিন্তু ভক্তদের পরিবার থেকে সেই স্নেহ খুঁজে পেয়েছেন।

    তিনি বলেন, ‘গত কয়েকদিনে এত ফোন, টেক্সট এবং ভিডিও কল এসেছে, যাদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্কও নেই। তারা আমাকে বকেছে যে তুমি নিজেকে অনাথ বললে কেন?’

    তিনি আরও বলেন, ‘সবাই আমায় বলেছে, আমরা তোমার সবকিছুর জন্য আছি, বোনেরা আছে, ভাইয়েরা আছে, কারও মা-বাবা ফোন করছেন। ভাবিনি এমন দিনও আসবে, অনেক কিছু হারিয়েছি কিন্তু অনেক কিছু পাচ্ছিও। বাবা-মায়ের ভালোবাসা সেভাবে পাইনি, কিন্তু অন্য বাবা-মায়ের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পাচ্ছি, এই অনুভূতিটা আমি আপনাদের বোঝাতে পারব না। অনেক ধন্যবাদ।’

    অনুরাগ একজন বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন যেখানে তারা তাকে বলেছেন যে তারা তার বাবা-মা এবং তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি একা নন। পরে তিনি একটি পোস্টে লেখেন, আমি কাউকে চিনি না বা কখনও দেখা করিনি, তবুও সবাই পরিবারের মতো আমার পাশে আছে। আমি বোঝাতে পারব না কেমন লাগছে। যারা আমাকে এই বিষণ্ণতা এবং পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করছে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আপনাদের প্রতিটি টেক্সট এবং কল আমাকে মানসিকভাবে সাহায্য করছে। সময় লাগবে, কিন্তু আমি এটা কাটিয়ে উঠব। এই জীবন এখন তোমাদের।'

    অনুরাগ ডোভালের কী হয়েছিল?

    মার্চের প্রথম সপ্তাহে, অনুরাগ ইউটিউবে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন, যা তিনি তার 'শেষ ভিডিও' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, যেখানে তিনি তার বাবা-মা এবং ভাইয়ের দ্বারা নির্যাতন এবং মানসিক হয়রানির অভিযোগ করেছিলেন। ইউটিউবার দাবি করেছিলেন যে তার ভাই কালাম এবং তার বাবা-মা তার আন্তঃধর্মীয় বিবাহেরবিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করেছিলেন।

    ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরপরই, অনুরাগের ভাই অভিযোগগুলি উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেগুলোকে একতরফা বলে অভিহিত করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে ইউটিউবার কেবল ভিউয়ের জন্যই এটি করছেন। ৭ মার্চ, অনুরাগ একটি ইনস্টাগ্রাম লাইভ শুরু করেছিলেন এবং ভক্তদের সাথে কথা বলার সময় তার গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার আগে, তিনি দর্শকদের বলেছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণ একা বোধ করছেন এবং তার ফোন করার মতো কেউ নেই।

    দিল্লি-মিরাট এক্সপ্রেসওয়েতে তার টয়োটা ফরচুনার এসইউভি চালানোর সময়, স্পিডোমিটার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪০-১৫০ কিমি/ঘন্টা দেখাচ্ছিল, তিনি বলেছিলেন, ‘আর কেউ নেই ভাই যাকে ফোন করব, ফাইনাল রাইডে যাওয়া যাক।’ এরপরেই জানা যায়, তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন।

    ইউটিউবারকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আইসিইউতে কয়েকদিন থাকার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে, তাকে তার নিজ শহর উত্তরাখণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়, তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ।

