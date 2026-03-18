'কল্পনাও করিনি আমি বেঁচে থাকব...', দুর্ঘটনার পরে প্রথম পোস্ট অনুরাগের
ইউটিউবার অনুরাগ ডোভাল, যিনি UK07 রাইডার নামে পরিচিত, বর্তমানে ইনস্টাগ্রাম লাইভে গাড়ি দুর্ঘটনার পর সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি আইসিইউ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।
কিছুদিন আগেই ইউটিউবার অনুরাগ দোভাল একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন, যেখানে তিনি জানিয়েছিলেন ভিন ধর্মে বিয়ে করার জন্য তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। ওই লাইভে তিনি আত্মহত্যার কথাও জানিয়েছিলেন। ওই লাইভ চলাকালীনই গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। এরপরই তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করা হয় আইসিইউতে।
বিগত বেশ কিছুদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর আপাতত অনুরাগ অনেকটাই সুস্থ। এতদিন অনুরাগের ম্যানেজার ইনস্টাগ্রামে ইউটিউবারের স্বাস্থ্যের খবর শেয়ার করছিলেন। এবার অনুরাগ নিজেই নিজের সুস্থতার খবর শেয়ার করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।
১৭ মার্চ অনুরাগ একটি ছবি শেয়ার করেন যেখানে দেখা যায় তিনি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। ছবিটি পোস্ট করে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমি কল্পনাও করিনি আমি বেঁচে থাকব। যে রাস্তায় আমি গিয়েছিলাম সেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। এটা আমার কাছে অলৌকিকতার থেকে কিছু কম নয়। আজ আমি একজন অনাথ। আমি জানি না ভবিষ্যতে আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। তবে এটা আমার জন্য একটা নতুন জন্ম। ঈশ্বর নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছেন আমার জন্য।’
অনুরাগ আরও লেখেন, ‘অনেকেই আমার জন্য দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। আমি আইসিইউ থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং আপাতত আমি নিরাপদ। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আমার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এটা হয়তো আপনাদেরই প্রার্থনা যার জন্য আমি আবার নতুন জন্ম পেলাম।’
প্রসঙ্গত, মার্চের প্রথম সপ্তাহে অনুরাগ তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছিলেন সেখানে তিনি গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে মানসিক হয়রানি এবং নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, ঋতিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে কেউ মেনে নেয়নি এবং বিয়ের পর তাঁকে বাড়িতেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি।
ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরেই অনুরাগের ভাই কালাম দাবি জানিয়েছিলেন, অনুরাগ যে অভিযোগ এনেছেন সেটা সম্পূর্ণ একতরফা। শুধুমাত্র ভিউ আর জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্যই এই কাজ করছেন তিনি। কালাম আরও দাবি করেছিলেন, অনুরাগের এই কৃতকর্মের জন্যই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন।
ভিডিয়ো পোস্ট করার কিছু দিনের মধ্যেই লাইভে আসেন অনুরাগ, যেখানে দেখা যায় তিনি দিল্লি মিরাট এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চালাচ্ছেন। লাইভে তিনি জানান, তিনি একা অনুভব করছেন এবং ফোন করার মতো কেউ নেই তাঁর জীবনে। এই লাইভেই তিনি নিজের শেষ রাইডের কথা উল্লেখ করেন, যার ফলে সকলের সন্দেহ হয় তিনি হয়তো নিজের জীবন শেষ করে দিতে চাইছেন। এই ঘটনার পরেই অনুরাগের ম্যানেজার আপডেট দিয়ে নিশ্চিত করেন, অনুরাগ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন এবং তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে।