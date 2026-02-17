Edit Profile
    Arijit-Anurag:অরিজিৎ ক্লান্ত! ‘একঘেয়েমি’র জেরেই গায়কের প্লে-ব্যাক থেকে অবসর?বোমা ফাটালেন অনুরাগ কশ্যপ

    মন ভাঙার একইরকমের গান বছরের পর বছর ধরে গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত অরিজিৎ। সেই কারণেই শিল্পী প্লে-ব্যাককে অলবিদা জানিয়েছেন বিশ্বাস অনুরাগ কশ্যপের।

    Published on: Feb 17, 2026 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অরিজিৎ সিংয়ের প্লেব্যাক থেকে অবসরের ঘোষণা নিয়ে যখন তোলপাড় গোটা দেশ, ঠিক তখনই এই সিদ্ধান্তের পেছনের আসল কারণ ফাঁস করলেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ। অনুরাগের মতে, সৃজনশীলতার অভাব এবং বলিউডের গানে ‘একঘেয়েমি’ অরিজিৎকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।

    একই ধাঁচের গান গেয়ে অরিজিৎ ক্লান্ত! গায়কের অবসর নিয়ে বোমা ফাটালেন অনুরাগ কশ্যপ
    একই ধাঁচের গান গেয়ে অরিজিৎ ক্লান্ত! গায়কের অবসর নিয়ে বোমা ফাটালেন অনুরাগ কশ্যপ

    একঘেয়েমির শিকার অরিজিৎ:

    অনুরাগ কাশ্যপ দাবি করেছেন যে, অরিজিৎ সিং একজন অত্যন্ত উচ্চমানের এবং এক্সপেরিমেন্টাল শিল্পী। কিন্তু বলিউড ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে কেবল এক ধরণের ‘স্যাড সং’ বা রোম্যান্টিক মেলোডিতেই আটকে রেখেছিল। অনুরাগ বলেন, 'অরিজিৎ একজন দক্ষ সংগীতশিল্পী, কিন্তু ওকে দিয়ে বারবার একই স্টাইলের গান গাওয়ানো হয়েছে। একজন শিল্পীর কাছে এর চেয়ে যন্ত্রণার আর কিছু নেই। ও মূলত এই একঘেয়েমি থেকেই মুক্তি চেয়েছিল।'

    পরিচালকের পর্যবেক্ষণ:

    অরিজিতের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার রেশ টেনে অনুরাগ জানান, অরিজিৎ সবসময় নতুন কিছু তৈরি করতে চান। কিন্তু সিনেমার প্লেব্যাকের ক্ষেত্রে পরিচালকদের চাহিদা এবং বাণিজ্যিক মিউজিকের চাপে শিল্পীর নিজস্ব সত্তা হারিয়ে যায়। অনুরাগের মতে, 'অরিজিৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর এই সিস্টেমের অংশ হয়ে থাকতে চাইছিলেন না যেখানে সৃজনশীলতার চেয়ে ফর্মুলা বেশি কাজ করে।'

    স্বাধীন সংগীতের হাতছানি:

    অনুরাগ আরও মনে করেন যে, প্লেব্যাক থেকে সরে এসে অরিজিৎ এখন নিজের মতো করে গান তৈরি করবেন, যেখানে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না। তাঁর এই অবসর আসলে একঘেয়েমি থেকে স্বাধীনতার লড়াই।

    অরিজিতের অবসরের পর অনুরাগের এই মন্তব্য বলিউডের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কেন একজন শ্রেষ্ঠ গায়ককে মাঝপথে কেরিয়ার ছাড়তে হলো— এই প্রশ্ন এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

