Anushka-Anuvab:বিয়ের আগেই হবু শাশুড়িকে ‘মা’ ডাক! ভালোবাসায় ভরালেন ‘দাদামণি’ নায়িকা অনুষ্কা

    Anushka-Anuvab:বিয়ের আগেই হবু শাশুড়িকে 'মা' ডাক! ভালোবাসায় ভরালেন 'দাদামণি' নায়িকা অনুষ্কা

    Anushka-Anuvab:  জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘দাদামণি’-তে প্রতীক সেনের সঙ্গে তাঁর রসায়ন দর্শকদের প্রিয়। কিন্তু পর্দার বাইরে নায়িকা অনুষ্কা চক্রবর্তীর মনের মানুষটি যে আসলে টলিপাড়ার হ্যান্ডসাম অভিনেতা অনুভব কাঞ্জিলাল, তা এখন আর কারোর অজানা নয়। 

    Updated on: Feb 04, 2026 9:23 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    জি বাংলার হিট মেগা ‘দাদামণি’-র নায়িকা অনুষ্কা চক্রবর্তীর ব্য়ক্তিগত জীবন কারুর অজানা নয়। খুল্লমখুল্লা প্রেম করেন অনুষ্কা। তাঁর মনের মানুষও টলিপাড়ার চেনা মুখ। অভিনেতা অনুভব কাঞ্জিলালের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন অভিনেত্রী। এখন থেকেই হবু শাশুড়ি মায়ের চোখের মণি। সুমনা কাঞ্জিলাল-এর জন্মদিনে অনুষ্কার বিশেষ পোস্ট এখন নেটপাড়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

    বিয়ের আগেই হবু শাশুড়িকে ‘মা’ ডাক! ভালোবাসায় ভরালেন ‘দাদামণি’ নায়িকা অনুষ্কা
    বিয়ের আগেই হবু শাশুড়িকে ‘মা’ ডাক! ভালোবাসায় ভরালেন ‘দাদামণি’ নায়িকা অনুষ্কা

    হবু শাশুড়িকে ‘মাম্মা’ ডাক

    সুমনা কাঞ্জিলালের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করেছেন অনুষ্কা। সেখানে কোনো ধরাবাঁধা শুভেচ্ছা নয়, বরং মিশে আছে পরিবারের ঘ্রাণ। অনুষ্কা লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন মাম্মা (সুমনা কাঞ্জিলাল)। তুমি সবসময় আমাকে বোঝাও যে এটাই আমার নিজের ঘর। তোমায় অনেক ভালোবাসি।’ বিয়ের আগেই হবু শাশুড়িকে ‘মাম্মা’ বলে সম্বোধন করা এবং তাঁর কাছে নিজেকে ‘ঘরের মেয়ে’ মনে করা— এই সবটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে কাঞ্জিলাল পরিবারের সঙ্গে অনুষ্কার সমীকরণ কতটা সহজ ও সুন্দর।

    অনুভব কাঞ্জিলাল ও অনুষ্কা চক্রবর্তী দুজনেই কেরিয়ার নিয়ে বর্তমানে দারুণ ব্যস্ত, তবে একে অপরের বিশেষ দিনে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি নজর কাড়ে সবার। অনুষ্কার এই পোস্টে অনুভব নিজে বা তাঁদের ভক্তরা যেভাবে ভালোবাসা জানিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট যে এই জুটিকে বাস্তব জীবনেও একসঙ্গে দেখতে মুখিয়ে আছেন সবাই।

    প্রসঙ্গত অনুভব কাঞ্জিলালের জন্ম ও বেড়ে ওঠা দিল্লিতে। অন্যদিকে অনুষ্কা চক্রবর্তী আদ্যোপান্ত কলকাতার মেয়ে। তাঁরাও যে একে অপরের প্রেমে পড়বেন, তা তাঁদের কেউই শুরুতে বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বন্ধত্ব প্রেমে রূপ নেওয়া থেকে কেউই নিজেকে আটকাতে পারেননি। মিলি'র সিরিয়ালের নায়ক অনুভবের বাস্তবের নায়িকা অনুষ্কা।

    টলিউডের অনেক তারকা জুটির মধ্যেই আজকাল এমন খোলামেলা সম্পর্ক দেখা যায়। তবে অনুষ্কার এই সাহসি স্বীকারোক্তি এবং হবু শাশুড়ির প্রতি এমন সম্মান ও ভালোবাসা দেখে নেটিজেনরা বলছেন, ‘দাদামণি সিরিয়ালে অনুষ্কা যতটা আদর্শ মেয়ে, বাস্তবেও তিনি একজন আদর্শ পুত্রবধূ হওয়ার পথে।’

