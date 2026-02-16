Edit Profile
    Anushka-Virat: কপালে টিপ,গলায় তুলসীর মালা! অভিনয় থেকে দূরে, অনুষ্কার জীবনে এসেছে বিরাট বদল

    স্নিগ্ধ সাজে নজরকাড়া অনুষ্কা। অভিনয় জগত থেকে দূরে, দুই সন্তানেই এখন তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতা। 

    Published on: Feb 16, 2026 4:46 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    গ্ল্যামার দুনিয়ার জাঁকজমক থেকে দূরে থেকেও কীভাবে নজর কাড়তে হয়, তা বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মার চেয়ে ভালো আর কে জানেন? সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে ক্যামেরাবন্দি হলেন এই ‘পাওয়ার কাপল’। অনুষ্কার সাধারণ অথচ আভিজাত্যপূর্ণ ‘ফ্লোরাল সুট’ এবং বিরাটের সুদর্শন লুক ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ট্রেন্ডিং।

    অনুষ্কার স্নিগ্ধ অবতার:

    বিমানবন্দরে অনুষ্কা ধরা দিলেন একদম ছিমছাম এথনিক লুকে। তাঁর পরনে ছিল একটি সাদা ও নীল রঙের সুতির (Cotton) সালোয়ার কামিজ। অফ-হোয়াইট কুর্তার ওপরে গাঢ় নীল রঙের ফ্লোরাল ব্লক-প্রিন্ট এবং সুতোর কাজ তাঁর লুকে এক আলাদা স্নিগ্ধতা যোগ করেছে। মেকআপহীন মুখ, কপালে ছোট্ট একটি টিপ আর গলায় ‘তুলসী মালা’— অনুষ্কার এই সাধারণ সাজই যেন তাঁর সৌন্দর্যকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আরামদায়ক এই পোশাকের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাদা কোলাপুরি চটি।

    বিরাটের জেন্টলম্যান লুক:

    স্ত্রীর পোশাকের সঙ্গে রং মিলিয়ে বিরাট কোহলিকেও দেখা গেল হালকা রঙের শার্টে। ক্রিম কালারের শার্ট এবং খয়েরি রঙের প্যান্টে বিরাটকে দেখাচ্ছিল বেশ হ্যান্ডসাম। তবে কেবল পোশাক নয়, বিরাটের আচরণ আবারও মন জিতেছে অনুরাগীদের। গাড়ি থেকে নেমে তিনি যেভাবে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করলেন এবং একে অপরের হাত ধরে বিমানবন্দরের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তা দেখে নেটিজেনরা বলছেন— ‘পারফেক্ট জেন্টলম্যান’।

    লন্ডন পাড়ি?

    সূত্রের খবর, এই তারকা জুটি হয়তো ফের লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। গত কয়েক বছর ধরে সন্তানদের প্রাইভেসি এবং ব্যক্তিগত শান্তির জন্য তাঁরা লন্ডনেই বেশি সময় কাটাচ্ছেন। সম্প্রতি তাঁদের মুম্বইয়ে দেখা গেলেও, ভ্যালেন্টাইনস উইক কাটিয়ে আবারও হয়তো নিজেদের প্রিয় ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা।

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:

    অনুষ্কার এই ‘সিম্পল’ সাজ দেখে এক অনুরাগী লিখেছেন, "বড় কোনো সাজগোজ নেই, নেই কোনো উগ্রতা— অনুষ্কা সত্যিই ন্যাচারাল বিউটি।" অন্য একজন লিখেছেন, ‘বিরাট আর অনুষ্কা যখনই একসঙ্গে আসেন, একটা পজিটিভ ভাইব নিয়ে আসেন।’

    পর্দা বা মাঠের লড়াইয়ের বাইরেও বাস্তব জীবনের এই সরলতা আর একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাই বিরাট-অনুষ্কাকে কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেছে।

    একটি শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে প্রথম আলাপ বিরাট-অনুষ্কার। সেখান থেকেই বন্ধুত্বের শুরু, যা পরে প্রেমে গড়ায়। সালটা ২০১৩। পাঁচ বছর প্রেম করার পর ইতালিতে স্বপ্নের বিয়ে সারেন দুজনে। ২০২১ সালের শুরুতেই মেয়ে ভামিকার জন্ম দেন অনুষ্কা। এরপর ২০২৩ সালে তাঁর কোল আলো করে আসে আকায়। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা সংসার দুজনের।

