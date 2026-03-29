    Virat-Anushka: ক্য়াচ ধরতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে বিরাট! বরের কীর্তিতে হেসে ফেললেন অনুষ্কা, হাঁ ভক্তরা

    গলায় তুলসী কণ্ঠীর মালা, পরনে ফ্লোরাল প্রিন্টেট ড্রেস। আরসিবির ম্যাচে গ্যালারিতে বসে বিরাটের জন্য গলা ফাটালেন তাঁর লেডি চার্ম অনুষ্কা। তবে বরের ভুলে হাসি থামল না  নায়িকার। 

    Mar 29, 2026, 08:37:54 IST
    By Priyanka Mukherjee
    আইপিএলের গ্র্যান্ড ওপেনিং। চিন্নাস্বামীত স্টেডিয়ামে গতবারের বিজয়ী দল আরসিবি মুখোমুখি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। ম্যাচে তখন ১৮ নম্বর ওভার চলছে। ভুবনেশ্বর কুমারের বলে এসআরএইচ ব্যাটার অনিকেত বর্মা একটি উঁচু শট মারেন। লং-অন থেকে দৌড়ে এসে সেই সহজ ক্যাচটি তালুবন্দী করতে গিয়েও ফসকে ফেলেন বিরাট কোহলি। ফিল্ডিংয়ের ‘মেশিন’ হিসেবে পরিচিত কোহলি নিজেই নিজের এই ভুলে হতবাক হয়ে যান।

    অনুষ্কার সেই ভাইরাল হাসি:

    বিরাট ক্যাচ মিস করার ঠিক পরেই ক্যামেরা ঘোরে গ্যালারির দিকে। সেখানে উপস্থিত অনুষ্কা শর্মাকে দেখা যায় হাসিতে ফেটে পড়তে। বিরাটের ল্য়াজেগোবরে অবস্থা দেখে অনুষ্কার সেই সাবলীল ও মজার প্রতিক্রিয়ায় হাঁ ভক্তরা। একজন লেখেন, ‘স্বামী ভুল করলে স্ত্রী হাসবেন না তো কে হাসবেন!’ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি শেয়ার করে এক ইউজার লিখেছেন, ‘কোহলি ক্যাচ মিস করছে আর ওর বউ হাসছে— এটাই হলো সত্যিকারের সিনেমা!’

    মাঠে বিরাটের কামব্যাক:

    তবে কোহলি বেশিক্ষণ এই দুঃখ পুষে রাখেননি। ১৯ নম্বর ওভারেই রোমারিও শেফার্ডের বলে সেই অনিকেত বর্মারই একটি দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফেরান বিরাট। বিরাটের ক্যাচ নেওয়ার পর অনুষ্কাকে আবার হাততালি দিয়ে তাঁকে উৎসাহ দিতে দেখা যায়।

    জয়ের হাসি আর ফ্লাইং কিস:

    ম্যাচ শেষে জয়ের হাসি হাসলেন বিরাটই। মাঠে ক্যাচ ফেললেও ব্যাট হাতে সবটা পুষিয়ে দিলেন। বিরাটের অপরাজিত ৬৯ রানের (৩৮ বল) সৌজন্যে আরসিবি সহজেই ৬ উইকেটে জয় পায়। জয়ের পর মাঠ থেকেই গ্যালারিতে থাকা অনুষ্কার দিকে বিরাটের সেই চেনা ‘ফ্লাইং কিস’ দেওয়ার মুহূর্তটিও ভক্তদের বাড়তি পাওনা ছিল।

    স্মৃতি মান্ধানার সাথে আড্ডা:

    এদিন গ্যালারিতে অনুষ্কার পাশে আরসিবি-র ডব্লিউপিএল (WPL) জয়ী ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানা এবং জেমিমা রড্রিগসকেও দেখা গেছে। তিনজনের একসাথে হাসিমুখের ছবিগুলো এখন ট্র্যাডিংয়ে শীর্ষে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

