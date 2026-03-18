    'তোমায় পেয়ে আমি ভীষণ লাকি... ', জন্মদিনে কাকে ভালোবাসায় ভরালেন অন্বেষা?

    এই মুহূর্তে 'আনন্দী' ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন অন্বেষা হাজরা। যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগেও 'চুনি পান্না', 'এই পথ যদি না শেষ হয়' সহ একাধিক ধারাবাহিককে অভিনয় করেছেন তিনি।

    Mar 18, 2026, 18:27:07 IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে ‘আনন্দী’ ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন অন্বেষা হাজরা। যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগেও ‘চুনি পান্না’, ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ সহ একাধিক ধারাবাহিককে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি শ্যুটিং ফ্লোর থেকে হোক অথবা বাড়ির ড্রইং রুম থেকে, মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ছবি পোস্ট করে থাকেন অভিনেত্রী। এবার বাবার জন্মদিনে বাবাকে ঘিরে অনেক না বলা কথা শেয়ার করলেন তিনি।

    জন্মদিনে কাকে ভালোবাসায় ভরালেন অন্বেষা?
    জন্মদিনে কাকে ভালোবাসায় ভরালেন অন্বেষা?

    বাবার দুটি ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন। সব সময় মাথা উঁচু করে বেঁচে চলা মানুষ আমার বাবা। আমি বেশ কয়েকজন মানুষকে দেখেছি তারা তাদের ভালোবাসার মানুষের ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছিল, সবার জীবনে একজন অমুক মুখার্জি, চ্যাটার্জি কিংবা দেবেরকোন্ডা থাকা দরকার।’

    অভিনেত্রী লেখেন, ‘ওঁরা সবাই ঠিক, ওঁরা সবাই প্রো লেবেলের লাকি ওরকম মানুষদের পাশে পেয়ে। কিন্তু আমি প্রো ম্যাক্স লেভেলের লাকি বাবা, তোমাকে নিজের বাবা হিসেবে পেয়ে। আমি বলব প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে অভিজিৎ হাজরার মতন একজন বাবা থাকা খুব দরকার। আমি খুব গর্ব করে বলি, আমার বাবা মাটির মানুষ নন, আমার বাবা জ্ঞানী, আদর্শবান, সৎ, অসম্ভব রকমের পরোপকারী কিন্তু গোবেচারা অথবা বোকা নন।’

    বাবাকে নিয়ে অন্বেষা লেখেন, ‘সাবধান উনি ছোট প্যাকেট বড় ধামাকা! থ্যাংক ইউ বাবা তোমার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার প্রত্যেক দিনের ভাট বকাগুলো শোনার জন্য। আরও অনেক কিছুর জন্য ধন্যবাদ। তোমার নতুন ছবি বলতে এটাই পেলাম। ছবিতে তোমার সঙ্গে আমি নেই, কিন্তু আমার ‘বাবা প্লিজ ছবি পাঠাবে দেখব তোমায় কেমন লাগছে’ আবদার মেটাতেই এই ছবিটা তোলা, তাই এটা দিলাম।’

    সবশেষে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমি তোমার সব ছবি দিয়ে ফেলেছি, তাই এটাই দিলাম। ভালো থাকো বাবা, সুস্থ থাকো। তোমাকে আবার জানাই শুভ জন্মদিন বাবা।' প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ‘আনন্দী’ ধারাবাহিকে দেখানো হচ্ছে আনন্দীর শেষ যাত্রা। সিরিয়ালের নতুন প্রমো দেখে অনেকেই ভাবছেন এইভাবেই তাহলে শেষ হয়ে যাবে ধারাবাহিকের পথ চলা। যদিও আগামী দিনে কোন দিকে গল্প ঘুরবে, সেটা সিরিয়াল দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

